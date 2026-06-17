Link xem trực tiếp trận Argentina-Algeria tại World Cup 2026

Đội tuyển Argentina chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Algeria tại bảng J World Cup 2026.

Trận đấu ra quân của nhà đương kim vô địch sẽ diễn ra trên sân Arrowhead (Kansas City) vào lúc 8g sáng hôm nay (17/6, theo giờ Việt Nam).

Trên hành trình hướng đến World Cup 2026, Argentina đang có phong độ vô cùng ấn tượng - thắng 7 trận gần nhất, trong đó có 6 trận không thủng lưới. Đội bóng của Scaloni đã ghi 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Trong đội hình của Argentina, Lionel Messi tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh của đội tuyển ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh Messi, những cái tên như Julian Alvarez, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez giờ đây cũng đã trưởng thành và luôn sẵn sàng "chia lửa" cùng siêu sao năm nay đã 39 tuổi.

Với đội hình chất lượng cùng phong độ ấn tượng, Argentina được dự đoán sẽ không quá khó khăn để có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026.

Tất nhiên, Argentina không vì thế mà được phép chủ quan. Algeria không được đánh giá cao nhưng họ đang rất hưng phấn với chuỗi trận ấn tượng - chỉ thua 1 trong 20 trận gần nhất.

Đội bóng này đang được huấn luyện viên Vladimir Petkovic xây dựng thành một tập thể đoàn kết, chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội phản công.

Trận đấu giữa Argentina sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 17/6: Argentina, Pháp chính thức nhập cuộc Ở loạt trận World Cup 2026 sáng 17/6, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Algeria, trong khi á quân Pháp cũng nhập cuộc chơi với màn chạm trán Senegal.