World Cup 2026: Argentina đón tin vui liên tiếp trước giờ G

Nhà đương kim vô địch Argentina nhận tin vui lớn trước trận ra quân World Cup 2026 khi các trụ cột quan trọng nhất, gồm Lionel Messi, Emiliano Martinez và Julian Alvarez, đều đủ thể lực để đối đầu Algeria vào ngày 17/6.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo ở Kansas City ngày 15/6, huấn luyện viên Lionel Scaloni cho biết đội tuyển Argentina đang bước vào giải đấu với tâm lý thoải mái và sự tự tin cao độ.

Chiến lược gia 48 tuổi nhấn mạnh kinh nghiệm từ World Cup 2022 giúp các cầu thủ hiểu rằng một giải đấu kéo dài nhiều tuần không được quyết định chỉ bởi trận mở màn.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi bình thản vì đây chỉ là một trận đấu bóng đá. Trận đầu tiên luôn quan trọng, nhưng không quyết định tất cả. Đội bóng đang ở trạng thái tốt và sẵn sàng cho thử thách phía trước."

Những ngày qua, tình trạng thể lực của Lionel Messi là chủ đề được người hâm mộ Argentina đặc biệt quan tâm sau khi đội trưởng “Albiceleste” gặp vấn đề ở gân kheo. Tuy nhiên, huấn luyện viên Scaloni đã xóa tan mọi lo ngại khi xác nhận siêu sao 39 tuổi hoàn toàn đủ khả năng ra sân.

Không chỉ Messi, tiền đạo Julian Alvarez cũng đã hồi phục sau chấn thương cổ chân, trong khi thủ môn Emiliano Martinez vẫn tập luyện bình thường dù bị rạn nhẹ một ngón tay.

Thủ thành số 1 của Argentina dự kiến tiếp tục bắt chính với đôi găng tay được thiết kế riêng để bảo vệ vị trí bị chấn thương.

Theo huấn luyện viên Scaloni, sự hiện diện của Messi không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo ra nguồn cảm hứng đặc biệt cho toàn đội. Nhà cầm quân Argentina cho rằng việc được chứng kiến Messi thi đấu ở một kỳ World Cup nữa là điều đặc biệt đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Về nhân sự, hậu vệ Nicolas Tagliafico là trường hợp duy nhất cần được đánh giá thêm sau buổi tập cuối cùng. Ngoài ra, toàn bộ đội hình 26 cầu thủ đều đang đạt trạng thái thể lực tốt.

Việc sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể đang mang lại cho ông Scaloni lợi thế. Những nhân tố như Marcos Senesi cùng dàn cầu thủ trẻ trưởng thành sau World Cup 2022 giúp Argentina có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình bảo vệ chức vô địch.

Huấn luyện viên Scaloni khẳng định triết lý quan trọng nhất của ông vẫn là duy trì sự cân bằng trong lối chơi. Dù phải để một số cầu thủ chất lượng ngồi dự bị, lợi ích tập thể luôn được đặt lên hàng đầu.

Sau cuộc đối đầu với Algeria, Argentina sẽ lần lượt chạm trán Áo và Jordan tại bảng J. Với lực lượng gần như mạnh nhất cùng sự trở lại của các ngôi sao chủ chốt đúng thời điểm, “Albiceleste” đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng họ đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup trên đất Mỹ./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 17/6: Argentina, Pháp chính thức nhập cuộc Ở loạt trận World Cup 2026 sáng 17/6, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Algeria, trong khi á quân Pháp cũng nhập cuộc chơi với màn chạm trán Senegal.