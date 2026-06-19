Chào mừng Johan “Joker” Manzambi đến với sân khấu bóng đá thế giới

Sinh ra và lớn lên ở Geneva, tham gia các cấp trẻ của đội bóng Servette FC tại đây, Johan Manzambi đang là cái tên thu hút nhiều chú ý khi ghi được cú đúp trong chiến thắng 4-1 của tuyển Thụy Sĩ trước Bosnia & Herzegovina.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong trận đấu kết thúc cách đây không lâu (rạng sáng 19/6), Thụy Sĩ loay hoay trên con đường tìm kiếm bàn thắng trước đối phương.

Dường như trận hòa 1-1 trước Qatar đã khiến cho nhiều cầu thủ Thụy Sĩ không có được tâm lý thi đấu thoải mái nhất. Họ tỏ ra thận trọng trước khung thành, suy nghĩ quá nhiều cho những pha bóng cuối và đôi lúc là cả tâm lý sợ thua.

Mọi thứ chỉ bắt đầu xoay chuyển theo hướng tích cực cho Thụy Sĩ với quyết định thay người của huấn luyện viên Murat Yakin phút 71.

Ông tung cầu thủ chạy cánh có nền tảng thể lực tốt là R. Vargas vào sân, cùng với đó là tài năng trẻ Johan Manzambi.

Trong một tình huống tổ chức tấn công tốt bên cánh trái ở phút 74, Vargas tạt bóng vào vòng cấm địa. Rồi sau đó, trong tình huống bóng lập bập, Johan Manzambi đã thể hiện tài năng của mình bằng một pha dứt điểm ngoạn mục. Một cú sút không thể cản phá và trong tư thế khó. Bàn thắng mở tỷ số này đã giúp tuyển Thụy Sĩ “tỉnh ngủ.” Họ không còn vừa chơi vừa lo, vừa chơi vừa chịu áp lực vô hình. Các đôi chân thanh thoát hơn, tâm lý thoải mái hơn.

Và chỉ trong 20 phút cuối trận, các bàn thắng đã đến. Thậm chí, Johan Manzambi còn ghi được bàn thắng thứ 2, người kiến tạo không ai khác chính là Vargas.

Cú đúp trong lần thứ hai ra sân ở World Cup, một thành tích khó quên cho cầu thủ ở tuổi 20 này. Dĩ nhiên, nếu chứng kiến cách anh chơi trong trận ra quân gặp Qatar, những người khó tính sẽ không hài lòng vì Johan Manzambi có cách chơi khá “tốn bóng.”

Anh thuộc mẫu tiền đạo thích cầm bóng và chơi theo nhịp riêng của mình. Trong hoàn cảnh đội nhà đang cần bàn thắng, cách chơi này có thể phản tác dụng. Nhưng vào thời điểm Thụy Sĩ đang cần khai thông thế bế tắc trên sân, tài năng của một ngôi sao đã phát huy tác dụng. Tất nhiên, không thể không nhắc tới sự điều chỉnh của huấn luyện viên Murat Yakin.

Dường như đã có những yêu cầu được đưa ra, Johan Manzambi không còn lang thang ở khu vực giữa sân để phát triển bóng cùng đồng đội. Anh được yêu cầu vào vòng cấm địa nhiều hơn, nơi các cơ hội sẽ tới và việc cần nhất của một tiền đạo là dứt điểm, mang về bàn thắng.

Johan Manzambi có biệt danh là “Joker” vì cổ động viên hay nhắc tới anh như một nhân vật quan trọng mỗi khi vào sân thay người. Họ luôn thấy ở anh một sự nguy hiểm trong mỗi pha cầm bóng và dứt điểm.

Nhưng vào lúc này, cả Thụy Sĩ không nói về “Joker,” họ nói liên tục về “Kamekameha.” Đây là hành động ăn mừng của Johan Manzambi phỏng theo động tác của nhân vật Son Goku trong bộ truyện tranh “Bảy viên ngọc rồng” nổi tiếng.

Chắc chắn, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, Johan Manzambi sẽ là cái tên được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón. Phẩm chất ngôi sao của anh đã được bộc lộ, bản lĩnh thi đấu được chứng minh và có cả một chặng đường dài phía trước để phát triển sự nghiệp.

Tới lúc này, World Cup 2026 đã chứng kiến nhiều cái tên “trình làng.” Đó là Ayyoub Bouaddi của đội tuyển Maroc, đó là Yan Diomande của Côte d'Ivoire và mới nhất, tiền đạo tài năng trẻ của bóng đá Thụy Sĩ - Johan Manzambi.

Chào mừng anh đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hãy tiếp tục tỏa sáng, mang tới cho làng túc cầu thế giới những màn thể hiện xuất sắc, để mọi người lại nhắc về anh, nhắc tới những năm tháng còn là một cầu thủ trẻ chơi ở các sân công cộng. Tiến lên nào chàng "Joker" của Geneva./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 19/6: Mexico-Hàn Quốc tranh vé knock-out Trận cầu tâm điểm của loạt trận World Cup 2026 đêm 18/6 và sáng 19/6 chính là màn so tài giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc tại bảng A trên sân Akron - trận đấu xác định đội sớm vào vòng knock-out.