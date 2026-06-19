Xem trực tiếp Mexico-Hàn Quốc tranh vé knock-out World Cup 2026 trên kênh nào?

Trận cầu tâm điểm bảng A giữa Mexico và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 8g sáng nay (19/6, theo giờ Việt Nam) trên sân Akron.

Trận đấu này mang tính chất quyết định xem đội bóng này sẽ sớm giành tấm vé đầu tiên đại diện bảng A góp mặt ở vòng knock-out.

Sau lượt trận ra quân, Mexico đang cùng có 3 điểm như Hàn Quốc nhưng đứng đầu bảng do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Mexico đã khởi đầu giải đấu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi với lối chơi tấn công ấn tượng. Đội chủ nhà cho thấy họ sẵn sàng đối đầu với bất cứ đội bóng nào.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Cộng hòa Séc.

Với những gì đã thể hiện, trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và càng kịch tính hơn khi nó quyết định tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, trong trường hợp hòa, hai đội sẽ cùng nhau có được 4 điểm và cánh cửa đi tiếp sẽ vẫn rất rộng mở với cả hai đội.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Mexico-Hàn Quốc trên các kênh VTV3, VTV6 và VTVgo./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 19/6: Mexico-Hàn Quốc tranh vé knock-out Trận cầu tâm điểm của loạt trận World Cup 2026 đêm 18/6 và sáng 19/6 chính là màn so tài giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc tại bảng A trên sân Akron - trận đấu xác định đội sớm vào vòng knock-out.