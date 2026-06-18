Thể thao

World Cup 2026: FIFA trấn áp "cơn bão" công kích trên mạng xã hội

FIFA khẳng định cuộc chiến chống phát ngôn thù ghét là một trong những ưu tiên tại World Cup 2026 với mục tiêu bảo đảm bóng đá là biểu tượng của sự đoàn kết, tôn trọng và hòa nhập trên toàn cầu.

Thanh Phương
Biểu tượng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn chứng kiến cuộc chiến quyết liệt chống lại các nội dung độc hại trên không gian mạng.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã xóa gần 400.000 bình luận và bài đăng mang tính thù ghét kể từ khi giải đấu khai mạc ngày 11/6.

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới, đơn vị chức năng đã rà soát khoảng 3,8 triệu bài đăng và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó 388.000 nội dung vi phạm đã bị gỡ bỏ. Con số này đã vượt xa tổng số 287.000 bài đăng và bình luận bị xóa trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022 tại Qatar.

Liên đoàn Bóng đá thế giới cho biết các hệ thống giám sát nội dung đã phân tích hơn 250 triệu bài đăng và bình luận liên quan đến bóng đá trên toàn cầu, qua đó xác định hơn 30 triệu nội dung có yếu tố độc hại, bao gồm phát ngôn thù ghét, phân biệt chủng tộc, quấy rối và xúc phạm cá nhân.

Thông tin trên được công bố trong khuôn khổ một diễn đàn đặc biệt do Liên đoàn Bóng đá thế giới phối hợp với TikTok và chính quyền thành phố Atlanta tổ chức nhân Ngày Quốc tế chống phát ngôn thù ghét ngày 18/6.

Diễn đàn quy tụ nhiều cầu thủ, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia công nghệ và đại diện cộng đồng nhằm thảo luận các giải pháp thực tiễn để ngăn chặn tình trạng phát ngôn thù ghét trên môi trường số, đồng thời bảo vệ các giá trị cốt lõi của bóng đá.

Các đại biểu nhấn mạnh rằng sự phát triển của mạng xã hội đã giúp người hâm mộ kết nối dễ dàng hơn, nhưng cũng tạo điều kiện cho các hành vi lạm dụng, công kích cá nhân và phân biệt đối xử lan rộng với tốc độ chưa từng có. Những cầu thủ, trọng tài và quan chức bóng đá ngày càng trở thành mục tiêu của các chiến dịch công kích trực tuyến sau mỗi trận đấu.

Tại diễn đàn, các bên tham gia đã ký cam kết triển khai những hành động cụ thể nhằm đẩy lùi phát ngôn thù ghét, từ tăng cường giám sát nội dung, nâng cao nhận thức cộng đồng đến thúc đẩy trách nhiệm của các nền tảng công nghệ.

Liên đoàn Bóng đá thế giới khẳng định cuộc chiến chống phát ngôn thù ghét sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, với mục tiêu bảo đảm bóng đá tiếp tục là biểu tượng của sự đoàn kết, tôn trọng và hòa nhập trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #FIFA #phát ngôn thù ghét #mạng xã hội #bóng đá Mỹ
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