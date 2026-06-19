Đánh bại Hàn Quốc, Mexico thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026

Đội tuyển Mexico tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở trận cầu tâm điểm bảng A World Cup 2026.

Luis Romo sắm vai người hùng với pha lập công vào lưới Hàn Quốc ở phút 50 để mang niềm vui trọn vẹn về cho Mexico.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Javier Aguirre qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026.

Đội tuyển Mexico có trong tay 6 điểm tuyệt đối, bỏ xa hai đội cuối bảng 5 điểm trong khi phía trước bảng A chỉ còn một lượt trận.

Đội hình thi đấu

Mexico: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Érik Lira, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. Hàn Quốc: Seung-gyu Kim, Han-beom Lee, Min-jae Kim, Gi-hyuk Lee, Young-woo Seol, In-beom Hwang, Seung-ho Paik, Moon-hwan Kim, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Heung-min Son. Mexico-Hàn Quốc 0-0 1': Trận đấu bắt đầu. Mexico-Hàn Quốc 0-0 5': Lee Kang In phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội chủ nhà. Mexico-Hàn Quốc 0-0 10': Mexico đang chơi tấn công với tốc độ cao nhưng chưa thể gây khó khăn cho Hàn Quốc. Pha tranh bóng giữa tiền vệ Mexico Roberto Alvarado (số 25) và hậu vệ Hàn Quốc Seol Young-woo (số 22). (Ảnh: AFP/TTXVN) Mexico-Hàn Quốc 0-0 16': Son Heung-min thoát xuống đối mặt với thủ môn của Mexico và thực hiện quả tâng bóng kỹ thuật nhưng hậu vệ của Mexico đã kịp lùi về phá bóng. Mexico-Hàn Quốc 0-0 19': Quinones băng vào đánh đầu nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Kim Seung-gyu. Thủ thành Kim Seung-gyu cứu thua cho Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mexico-Hàn Quốc 0-0 28': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội chủ động chơi tấn công. Mexico-Hàn Quốc 0-0 31': Son Hueng-min lại có cơ hội tung ra cú dứt điểm ở góc gần nhưng không thể đánh bại thủ môn Mexico. Tuy nhiên trong pha bóng này, số 7 của Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị. Pha cứu thua của thủ thành Mexico Raul Rangel. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mexico-Hàn Quốc 0-0 38': Nhịp độ trận đấu những phút đã qua đã giảm khi các cầu thủ Hàn Quốc chủ động cầm chắc bóng ở khu vực giữa sân. Mexico-Hàn Quốc 0-0 43': Hàn Quốc đang là đội bóng cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa thể tạo nên khác biệt. Mexico-Hàn Quốc 0-0 45': Hàn Quốc tạo ra nguy hiểm với pha bóng cắt mặt khung thành nhưng không có cầu thủ nào băng vào dứt điểm. Mexico-Hàn Quốc 1-0 50': Luis Romo tận dụng thành công cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Mexico trước Hàn Quốc. Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Luis Romo (số 7) ở phút 50. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mexico-Hàn Quốc 1-0 57': Hàn Quốc liên tiếp có sự thay đổi người. Son Heung-min và Lee Jae-sung rời sân nhường chỗ cho Oh Hyeon-gyu và Hwang Hee-chan. Mexico-Hàn Quốc 1-0 63': Hàn Quốc đang chủ động chơi tấn công với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, họ chưa thể tìm được đường vào khung thành của đội chủ nhà. Mexico-Hàn Quốc 1-0 71': Mexico đang chơi phòng ngự chủ động với số đông để ngăn sức mạnh tấn công của các cầu thủ Hàn Quốc. Pha tranh bóng giữa cầu thủ Hàn Quốc và Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN) Mexico-Hàn Quốc 1-0 75': Từ tình huống tấn công nhanh, Raúl Jiménez tung ra cú sút ở góc gần nhưng không thể đánh bại được thủ thành của Hàn Quốc. Mexico-Hàn Quốc 1-0 78': Lee Kang-in tung ra cú sút từ rất xa nhưng đưa bóng đi lên khán đài. Mexico-Hàn Quốc 1-0 86': Trận đấu vẫn đang diễn ra hấp dẫn với những tình huống tấn của hai đội về phía khung thành của nhau. Mexico-Hàn Quốc 1-0 87': Thủ thành Rangel đã thi đấu xuất sắc để ngăn chặn hai pha dứt điểm có thể thành bàn của Hàn Quốc. Mexico-Hàn Quốc 1-0 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Mexico-Hàn Quốc 1-0 90'+4: Cho Gue-sung đánh đầu nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành của Mexico. Mexico-Hàn Quốc 1-0 90'+6: Hết giờ! Mexico giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Chiến thắng này giúp Mexico trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng knock-out World Cup 2026.