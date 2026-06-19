Kết quả World Cup 2026 hôm nay 19/6: Canada thắng 'hủy diệt,' Mexico sớm đi tiếp

Lượt trận thứ 2 bảng B World Cup 2026 đã diễn ra hấp dẫn và những "cơn mưa bàn thắng" liên tiếp được Thụy Sĩ và chủ nhà Canada tạo ra.

Trên sân SoFi, đội tuyển Thụy Sĩ đã thi đấu bùng nổ ở quãng thời gian cuối trận để giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Bosnia-Herzegovina.

Thụy Sĩ chơi lấn lướt đối thủ nhưng phải đến phút 74 họ mới có thể phá vỡ bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Johan Manzambi.

Sau pha lập công này, đoàn quân của huấn luyện viên Yakin thi đấu hưng phấn. Họ tạo ra sức ép rất lớn về phía đối phương trước khi liên tiếp có thêm hai bàn thắng.

Ruben Vargas tỏa sáng với bàn nâng tỷ số 2-0 ở phút 84, rồi sau đó kiến tạo cho Johan Manzambi hoàn tất cú đúp giúp Thụy Sĩ dẫn 3-0 ở phút 90.

Bosnia-Herzegovina có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 90+3 của Ermin Mahmic. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Granit Xhaka khép lại ngày thi đấu ấn tượng với bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Thụy Sĩ từ chấm 11m.

Tiếp nối Thụy Sĩ, đội chủ nhà Canada có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước Qatar.

Jonathan David chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu này khi anh ba lần điền tên mình trên bảng tỷ số. Cyle Larin và Nathan-Dylan Saliba mỗi người đóng góp 1 bàn, trong khi pha lập công còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của Mohamed Al-Mannai.

Ở trận này, Canada ngoài lợi thế sân nhà còn được thi đấu hơn 2 người từ phút 53 khi lần lượt Homam Al-Amin (phút 33) và Assim Madibo (phút 53) nhận thẻ đỏ.

Với kết quả này, Canada cùng có được 4 điểm như Thụy Sĩ sau hai lượt trận, nhưng xếp đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt cuối để tranh ngôi đầu.

Trong khi đó, dù thất bại, Bosnia-Herzegovina và Qatar (cùng có 1 điểm) dù để thua nhưng cả hai đội vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Hai đội sẽ gặp nhau ở trận cầu "sinh tử."

Đánh bại Hàn Quốc, Mexico thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Mexico đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc nhờ pha lập công của Luis Romo.

Trong khi đó, tại bảng A, trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi đã diễn ra hấp dẫn và khép lại với kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu còn lại, Mexico tiếp tục có được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng của Luis Romo.

Với kết quả này, Mexico có 6 điểm để trở thành đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng knock-out. Hàn Quốc xếp thứ 2 bảng A với 3 điểm, trong khi Cộng hòa Séc và Nam Phi đứng cuối với 1 điểm.

Ở lượt cuối bảng A, Mexico sẽ chạm trán Cộng hòa Séc còn Hàn Quốc so tài với Nam Phi./.

Kết quả World Cup 2026 ngày 19/6 Cộng hòa Séc-Nam Phi 1-1

Thụy Sĩ-Bosnia-Herzegovina 4-1

Canada-Qatar 6-0

Mexico-Hàn Quốc 1-0