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Kết quả World Cup 2026 ngày 18/6: Anh, Colombia thắng tưng bừng

Harry Kane tỏa sáng để giúp Anh thắng tưng bừng ngày ra quân World Cup 2026, trong khi Colombia cũng có niềm vui trọn vẹn trước tân binh Uzbekistan.

Huy Khánh
Kane tỏa sáng để mang chiến thắng về cho tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kane tỏa sáng để mang chiến thắng về cho tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trừ Bồ Đào Nha, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đều giành được chiến thắng ở trận ra quân World Cup 2026 diễn ra sáng 18/6.

Tại bảng K, Colombia dù đã gặp đôi chút khó khăn trước tân binh Uzbekistan song vẫn có được niềm vui trọn vẹn với trận thắng 3-1.

Daniel Munoz, Luis Diaz và Jaminton Campaz là những người lập công cho Colombia, trong khi bàn thắng của Uzbekistan thuộc về Abbosbek Fayzullaev.

Kết quả này giúp Colombia có 3 điểm đứng đầu bảng K, bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở lượt trận ra quân, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trong khi đó, tại bảng L, đội tuyển Anh khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 4-2 trước đối thủ khó chơi Croatia.

Ở trận này, Harry Kane lập cú đúp để giúp Tam sư hai lần dẫn trước, nhưng Croatia liên tiếp gỡ hòa 2-2 trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Baturina và Musa.

Sang hiệp 2, tuyển Anh có thêm hai bàn thắng nữa do công Bellingham và Rashford để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Ở trận đấu còn lại bảng L, Ghana đã vượt qua Panama bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5.

Với kết quả này, đội tuyển Anh đang cùng có 3 điểm như Ghana nhưng tạm xếp đầu bảng J do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Anh và Ghana sẽ đối đầu nhau ở lượt trận thứ 2 để phân định ngôi đầu cũng như xác định xem đội bóng nào sớm giành vé knock-out.

Kết quả World Cup 2026 ngày 18/6

Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1
Anh-Croatia 4-2
Ghana-Panama 1-0
Uzbekistan-Colombia 1-3

(Vietnam+)
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