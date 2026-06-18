Kết quả World Cup 2026 ngày 18/6: Anh, Colombia thắng tưng bừng

Ngoại trừ Bồ Đào Nha, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" đều giành được chiến thắng ở trận ra quân World Cup 2026 diễn ra sáng 18/6.

Tại bảng K, Colombia dù đã gặp đôi chút khó khăn trước tân binh Uzbekistan song vẫn có được niềm vui trọn vẹn với trận thắng 3-1.

Daniel Munoz, Luis Diaz và Jaminton Campaz là những người lập công cho Colombia, trong khi bàn thắng của Uzbekistan thuộc về Abbosbek Fayzullaev.

Kết quả này giúp Colombia có 3 điểm đứng đầu bảng K, bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở lượt trận ra quân, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trong khi đó, tại bảng L, đội tuyển Anh khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 4-2 trước đối thủ khó chơi Croatia.

Ở trận này, Harry Kane lập cú đúp để giúp Tam sư hai lần dẫn trước, nhưng Croatia liên tiếp gỡ hòa 2-2 trong hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Baturina và Musa.

Sang hiệp 2, tuyển Anh có thêm hai bàn thắng nữa do công Bellingham và Rashford để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Ở trận đấu còn lại bảng L, Ghana đã vượt qua Panama bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5.

Với kết quả này, đội tuyển Anh đang cùng có 3 điểm như Ghana nhưng tạm xếp đầu bảng J do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Anh và Ghana sẽ đối đầu nhau ở lượt trận thứ 2 để phân định ngôi đầu cũng như xác định xem đội bóng nào sớm giành vé knock-out.

Kết quả World Cup 2026 ngày 18/6 Bồ Đào Nha-CHDC Congo 1-1

Anh-Croatia 4-2

Ghana-Panama 1-0

Uzbekistan-Colombia 1-3