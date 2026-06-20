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World Cup: Algeria khiếu nại FIFA về công tác trọng tài sau trận thua Argentina

Algeria cho rằng trọng tài đã có quyết định thiếu công bằng, ảnh hưởng đến trận đấu, trong đó tâm điểm của khiếu nại là pha bóng diễn ra ở phút 30, khi Messi có pha vào bóng từ phía sau với Mandi.

Mạnh Hùng
Tiền đạo Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Argentina ở phút 17 trong trận gặp Algeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiền đạo Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Argentina ở phút 17 trong trận gặp Algeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về công tác trọng tài trong trận thua 0-4 trước Argentina ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026, đặc biệt là tình huống va chạm giữa siêu sao Lionel Messi và hậu vệ Aïssa Mandi.

Một nguồn tin từ FAF ngày 19/6 cho biết phía Algeria cho rằng trọng tài đã có những quyết định thiếu công bằng, ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu. Tâm điểm của khiếu nại là pha bóng diễn ra ở phút 30, khi Messi có pha vào bóng từ phía sau đối với Mandi.

Theo đánh giá của phía Algeria, tình huống này là pha phạm lỗi nghiêm trọng và đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu.

“Đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến pha vào bóng của Messi. Theo quan điểm của chúng tôi và nhiều người khác, đó là tình huống xứng đáng nhận thẻ đỏ,'' nguồn tin từ FAF cho hay.

Ngoài pha phạm lỗi nói trên, FAF cũng đề cập đến hai tình huống va chạm bằng khuỷu tay của các cầu thủ Argentina mà họ cho rằng cũng đáng bị xử lý nghiêm khắc hơn.

“Chúng tôi không phủ nhận sức mạnh của đội tuyển Argentina, nhưng không thể im lặng trước những gì chúng tôi cho là bất công. Có ba tình huống rất rõ ràng nhưng công nghệ VAR đã không can thiệp,'' nguồn tin này nhấn mạnh.

Trong trận đấu diễn ra ngày 17/6, Messi đã ghi ba bàn thắng giúp Argentina giành chiến thắng đậm trước Algeria. Cú hat-trick này cũng giúp siêu sao 39 tuổi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại bóng đá Đức Miroslav Klose.

Thất bại trước nhà đương kim vô địch thế giới khiến Algeria rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng J. Đội bóng Bắc Phi sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Jordan vào ngày 23/6 (giờ Việt Nam) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Áo vào ngày 27/6.

Algeria hiện đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của họ tại giải đấu vẫn là lần lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2014 ở Brazil, nơi họ chỉ chịu thua đội tuyển Đức - đội sau đó lên ngôi vô địch, sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đơn khiếu nại của FAF./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup #Bóng đá #Argentina #WC2026-bt
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