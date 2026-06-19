Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 20/6: Ba đội có cơ hội đi tiếp

Sáng 20/6, World Cup 2026 diễn ra 4 trận đấu ở hai bảng C và D. Đáng chú ý, ba đội Scotland, Mỹ và Australia đang có cơ hội sớm giành quyền đi tiếp.

Loạt trận sáng 20/6 sẽ được mở màn bằng trận đấu giữa chủ nhà Mỹ và Australia (bảng D) trên sân Lumen Field (Seattle) vào lúc 2g sáng (theo giờ Việt Nam).

Cả Mỹ và Australia đang cùng có được 3 điểm sau những chiến thắng thuyết phục ngày ra quân. Mỹ vượt qua Paraguay 4-1 trong khi Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0.

Do đó, đội nào thắng ở cuộc đọ sức này chắc chắn sẽ sớm ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026.

Đến 5g sáng, bảng C cũng sẽ bước vào lượt trận thứ 2 với màn so tài đáng chú ý giữa Scotland và Maroc.

Scotland đang nắm trong tay 3 điểm sau trận thắng 1-0 trước Haiti và có cơ hội sớm đi tiếp nếu vượt qua Maroc. Tuy nhiên, so với Haiti, Maroc chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn hơn rất nhiều.

Ở trận mở màn, đại diện Bắc Phi đã chơi đầy ấn tượng và có được 1 điểm trước ứng viên vô địch Brazil. Thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, họ đã có thể tạo nên bất ngờ lớn bằng một chiến thắng.

3 tiếng sau trận Scotland-Maroc, bảng C sẽ tiếp diễn với trận đấu giữa Brazil và Haiti trên sân Lincoln Financial Field.

Với đẳng cấp cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti được dự báo không quá khó khăn để giành chiến thắng trước Haiti.

Đánh bại Hàn Quốc, Mexico thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Mexico đã trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc nhờ pha lập công của Luis Romo.

Ngày thi đấu 20/6 khép lại bằng màn chạm trán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay (bảng D) vào lúc 11g trên sân Levi's.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng bởi cả hai đều không được phép thua nếu như muốn tiếp tục hành trình của mình.

Các trận đấu diễn ra sáng 20/6 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, SCTV, FPT Play và TV360./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 20/6 02g00 Mỹ-Australia

05g00 Scotland-Maroc

08g00 Brazil-Haiti

11g00 Thổ Nhĩ Kỳ-Paraguay