Xem trực tiếp chung kết Champions League PSG-Arsenal trên kênh nào?

Champions League mùa giải 2025-26 sẽ chính thức hạ màn bằng trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Arsenal.

Màn chạm trán được thế giới bóng đá mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Puskas Arena (Hungary).

PSG đang là đương kim vô địch giải đấu và đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Trong khi đó, Arsenal đang rất khát khao có được lần đầu tiên trong lịch sử được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.

Trước trận chung kết này, PSG và Arsenal đã gặp nhau 7 lần tại các cúp châu Âu; đang có thành tích cân bằng khi mỗi đội có hai chiến thắng, còn lại 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Những gì đã diễn ra trong quá khứ cùng phong độ ấn tượng thời gian qua, PSG và Arsenal hứa hẹn sẽ mang đến cuộc chạm trán căng thẳng.

Trận chung kết PSG-Arsenal sẽ được phát trực tiếp trên kênh TV360+1 và ON Football HD./.

Loại Bayern, PSG 'đại chiến' Arsenal ở chung kết Champions League Xuất sắc đánh bại Bayern 6-5 sau hai lượt trận bán kết, Paris Saint-Germain thẳng tiến vào chung kết để tranh chức vô địch Champions League với Arsenal.

​