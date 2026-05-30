Thể thao

Bóng đá

Xem trực tiếp chung kết Champions League PSG-Arsenal trên kênh nào?

Trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Puskas Arena (Hungary).

PSG và Arsenal quyết đấu tranh chức vô địch Champions League.
PSG và Arsenal quyết đấu tranh chức vô địch Champions League.

Champions League mùa giải 2025-26 sẽ chính thức hạ màn bằng trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Arsenal.

Màn chạm trán được thế giới bóng đá mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Puskas Arena (Hungary).

PSG đang là đương kim vô địch giải đấu và đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Trong khi đó, Arsenal đang rất khát khao có được lần đầu tiên trong lịch sử được nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.

Trước trận chung kết này, PSG và Arsenal đã gặp nhau 7 lần tại các cúp châu Âu; đang có thành tích cân bằng khi mỗi đội có hai chiến thắng, còn lại 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Những gì đã diễn ra trong quá khứ cùng phong độ ấn tượng thời gian qua, PSG và Arsenal hứa hẹn sẽ mang đến cuộc chạm trán căng thẳng.

Trận chung kết PSG-Arsenal sẽ được phát trực tiếp trên kênh TV360+1 và ON Football HD./.

(Vietnam+)
#Champions League #PSG-Arsenal #Paris Saint-Germain #Arsenal
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

TTXVN thông tin toàn diện, đa dạng về World Cup 2026. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

TTXVN thông tin toàn diện, đa dạng về World Cup 2026

Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng một kế hoạch thông tin toàn diện, đa dạng về loại hình, ngôn ngữ về Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 để cung cấp cho hệ thống báo chí, công chúng trong, ngoài nước.

Chuyên trang đa phương tiện “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” được xây dựng như một hành trình tương tác đặc biệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VietnamPlus ra mắt chuyên trang đa phương tiện “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup”

Đó là nơi hàng tỷ con tim cùng rung lên theo một nhịp đập. Nơi một cú sút hỏng, một chiếc thẻ đỏ hay một bàn thắng ở phút cuối không đơn thuần là khoảnh khắc thể thao, mà trở thành một phần trong ký ức tập thể của cả thế giới. “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup” được xây dựng như một hành trình tương tác đặc biệt, tái hiện lịch sử World Cup bằng ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, hoài niệm và đậm chất điện ảnh.