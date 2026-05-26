TTXVN thông tin toàn diện, đa dạng về World Cup 2026

Đối với người hâm mộ Việt Nam, World Cup từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa-thể thao mang tính biểu tượng, đồng thời là điểm hội tụ lớn của truyền thông đa nền tảng.

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã xây dựng một kế hoạch thông tin toàn diện, đa dạng về loại hình (văn bản, ảnh, video, đồ họa, podcast…) và ngôn ngữ về Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 để cung cấp cho hệ thống báo chí và công chúng trong, ngoài nước.

Mang đến những thông tin đa dạng, sinh động nhất

Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, thu hút hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại ba quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico; đồng thời cũng là lần đầu tiên số đội tham dự được nâng lên 48 đội, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động địa chính trị, giải đấu năm nay càng thu hút sự quan tâm trên nhiều phương diện.

TTXVN đã mở cửa sổ chuyên mục World Cup 2026 trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://vnanet.vn (từ 25/5 đến 31/7/2026) để khách hàng và các đơn vị tiện theo dõi, khai thác, sử dụng, với nhiều nội dung đa dạng, như: Giới thiệu các đội bóng tham gia giải đấu; công tác chuẩn bị của các nước chủ nhà và các đội tuyển tham dự; phản ánh tin tức thời sự, phóng sự chuyên sâu về các trận đấu, những sự kiện bên lề thú vị, mang đậm “hơi thở” bóng đá; kinh nghiệm của các nước chủ nhà trong việc khai thác sự kiện World Cup 2026 để thu hút du khách, phát triển du lịch, quảng bá văn hóa, đất nước, con người...

Các đơn vị thông tin nguồn của TTXVN như: Ban biên tập tin Thế giới, Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập Ảnh, Trung tâm nội dung số và Truyền thông, Trung tâm Thông tin Tư liệu và Đồ họa... cũng đã lên kịch bản, kế hoạch chi tiết thông tin về World Cup 2026.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị các nội dung thông tin về World Cup 2026, nhà báo Lại Thị Thanh Mai, Trưởng Ban biên tập tin Thế giới cho biết: Để có được những thông tin đậm nét về World Cup 2026, đơn vị đã thành lập nhóm biên tập viên chuyên trách (chủ yếu là các nhà báo có kinh nghiệm và am hiểu về thể thao), bố trí các kíp trực phù hợp để đảm bảo thông tin kịp thời, chuẩn xác, đa dạng, sinh động, hấp dẫn; lên kế hoạch thực hiện tuyến tin bài về công tác chuẩn bị của các nước chủ nhà và các nước có đội tuyển tham gia World Cup 2026; thông tin trước và sau các trận đấu, các vòng đấu (thông tin tổng hợp, các góc độ của World Cup, thông tin bên lề...); không khí xem World Cup tại các nước cũng như tác động của Giải với kinh tế, xã hội, du lịch...

Ngoài thông tin đa loại hình từ các Cơ quan thường trú của TTXVN tại các quốc gia đăng cai, 13 Cơ quan thường trú của TTXVN tại các nước có các đội tuyển bóng đá tham gia World Cup 2026, gồm: Seoul, Tokyo, Pretoria, Algiers, Praha, Geneva, Sydney, Berlin, Brussels, Cairo, Paris, Buenos Aires, London cũng kịp thời phản ánh không khí cổ vũ World Cup 2026 ở nước sở tại.

Các Cơ quan thường trú tại các nước không có đội bóng tham dự World Cup 2026 thông tin về không khí xem World Cup và những vấn đề liên quan tới sự kiện thể thao này.

“Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa trực tiếp tác nghiệp tại các quốc gia đăng cai và các Cơ quan thường trú nước ngoài để biên tập, đăng phát thông tin về World Cup 2026; khai thác thông tin từ các nguồn tin nước ngoài phù hợp để mang đến cho bạn đọc những sản phẩm đa dạng và sinh động nhất,” nhà báo Lại Thị Thanh Mai nói thêm.

Ban biên tập tin Trong nước và các Cơ quan thường trú của TTXVN tại các địa phương trong nước cũng sẽ thông tin phản ánh về đời sống văn hóa, tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế; các câu chuyện bên lề; hoạt động cổ vũ World Cup 2026 của khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch của các nước có đội bóng tham gia Giải; cũng như nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các tệ nạn như cá độ, đánh bạc... liên quan đến World Cup 2026.

Ban biên tập Ảnh - đơn vị cung cấp ảnh nguồn TTXVN cũng chịu trách nhiệm khai thác, biên tập, đăng phát ảnh trong nước và quốc tế về World Cup 2026 do phóng viên Ban biên tập Ảnh thực hiện; ảnh từ nguồn của các cơ quan báo chí có thỏa thuận trao đổi thông tin với TTXVN… để cung cấp cho khách hàng và độc giả.

Sẽ có những sản phẩm "đặc biệt"

Cùng với hệ thống các Ban tin nguồn, các tờ báo của TTXVN cũng vào cuộc, thông tin chi tiết về World Cup. Theo nhà báo Trần Việt Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN): Hướng tới FIFA World Cup 2026 - kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, đơn vị chính thức triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn mang tên "Điểm nóng World Cup 2026," với hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, đa phương tiện và cập nhật 24/7.

Theo kế hoạch, Báo sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt “Tin nhanh FIFA World Cup 2026” liên tục từ ngày 9/6 đến 21/7/2026. Mỗi số báo gồm 16 trang, trong đó có 11 trang chuyên đề World Cup với nhiều chuyên mục như: Thời sự World Cup, Chuyển động World Cup, Góc nhìn chuyên gia, Ký sự World Cup, Nhận định-Bình luận và Muôn màu World Cup.

Không chỉ cập nhật kết quả hay diễn biến trên sân cỏ, ấn phẩm còn mang đến những phân tích chuyên sâu, góc nhìn độc quyền từ các chuyên gia, cùng các câu chuyện văn hóa, đời sống và con người tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico - nơi World Cup sẽ trở thành tâm điểm của thế giới.

Song song với báo in, chuyên mục FIFA World Cup 2026 trên Thethaovanhoa.vn sẽ vận hành như một trung tâm thông tin World Cup trực tuyến 24/7, cập nhật liên tục lịch thi đấu, bảng xếp hạng, giới thiệu đội tuyển, sân vận động, cẩm nang World Cup, live trận đấu, bình luận, nhận định, phân tích chuyên môn. Ngoài ra còn có các thông tin về fan World Cup, văn hóa cổ động, nhịp sống World Cup tại Việt Nam và thế giới.

Chiến dịch “Nhịp đập World Cup 2026” cũng sẽ đẩy mạnh các nội dung đa phương tiện như bản tin World Cup sáng, talkshow, góc chiến thuật, video highlight, hậu trường và các thống kê thú vị nhằm đáp ứng xu hướng tiếp nhận thông tin hiện đại của độc giả, phát sóng trên chuyên trang vietnammedia.vnanet.vn.

Ngoài báo giấy và báo điện tử, World Cup 2026 sẽ được phủ sóng trên toàn bộ hệ sinh thái số của Thể thao & Văn hóa, bao gồm YouTube, Facebook, TikTok cùng các nền tảng mạng xã hội khác. Các nội dung livestream, video ngắn, khoảnh khắc viral và hậu trường tác nghiệp sẽ được cập nhật theo thời gian thực để tăng tính tương tác với người hâm mộ.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chiến dịch là sự hiện diện trực tiếp của nhà báo Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao và Văn hóa) tại các điểm nóng của World Cup 2026. Đồng hành cùng anh là mạng lưới phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, góp phần mang đến cho độc giả những bài viết, hình ảnh và video giàu tính hiện trường từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ những trải nghiệm đưa tin trực tiếp về các sự kiện thể thao lớn như Euro, World Cup, nhà báo Trương Anh Ngọc khẳng định, trong một kỳ World Cup, phóng viên TTXVN có thể phải thực hiện từ 35-40 bài báo giấy, hơn 50-60 video và hơn 50-60 bài online.

Cường độ làm việc diễn ra liên tục cả tháng, gần như không có quãng nghỉ, mỗi ngày anh chỉ ngủ khoảng 4 tiếng.“World Cup 2026 với 48 đội và diễn ra tại 3 quốc gia, tạo ra thách thức cực lớn về di chuyển. Tôi phải tính toán chi tiết lịch trình để có thể đến được nhiều nơi nhất và đảm bảo tính thời sự, bất chấp sự chênh lệch múi giờ.

Vinh dự đại diện cho TTXVN tác nghiệp tại các sự kiện thể thao lớn của thế giới, tôi không bao giờ cho phép bản thân được làm dở, làm kém, không bao giờ được trượt deadline. Mọi áp lực đều phải vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ngành giao phó,” nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chuyến tác nghiệp lần này, nhà báo Trương Anh Ngọc đã dành khoảng 4 tháng để nghiên cứu đề tài, tính toán kinh phí và lên chiến lược tác nghiệp, thậm chí viết trước một số dàn bài để chủ động thời gian trước khi vào giải. Để đáp ứng việc đi bộ 25-30 km mỗi ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh cũng phải tăng cường tập luyện thể lực liên tục trong 6 tháng trước khi lên đường.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm biên tập tin, bài về các sự kiện thể thao lớn trên thế giới, nhà báo Hoàng Thanh Phương, Ban biên tập tin Thế giới chia sẻ: Khó khăn lớn nhất khi tác nghiệp, biên tập thông tin về các sự kiện thể thao lớn diễn ra trên thế giới là chênh lệch về múi giờ, do đó, các phóng viên, biên tập viên thường phải túc trực 24/24 giờ để kịp thời cập nhật các thông tin “nóng hổi” về các diễn biến sự kiện, đồng thời phải thường xuyên trao đổi, phối hợp với các phóng viên Cơ quan thường trú nước ngoài và phóng viên đưa tin trực tiếp tại hiện trường để thực hiện các tuyến tin bài theo dòng thời sự…

“Trước mỗi chiến dịch thông tin lớn, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của các “chiến sỹ trên mặt trận thông tin” và sẽ nỗ lực hết để mang đến những thông tin mới nhất, hay nhất đến cho bạn đọc của TTXVN,” nhà báo Hoàng Thanh Phương khẳng định./.

