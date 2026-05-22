Hàng loạt đội tuyển chốt danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026

Nhiều "ông lớn" như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Brazil đã chính thức chốt danh sách các cầu thủ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đức chốt danh sách

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã công bố danh sách 26 cầu thủ Đức dự World Cup 2026, trong đó Bayern Munich đóng góp đến 7 cầu thủ.

Tuyển Đức đón sự trở lại của Manuel Neuer, trong khi Joshua Kimmich, Antonio Rudiger hay Jamal Musiala đều góp mặt.

Trong khi đó, những cái tên như Serge Gnabry, Robert Andrich, Marc-Andre ter Stegen, Niclas Fullkrug và Karim Adeyemi không có tên trong danh sách cuối cùng.

Danh sách đội tuyển Đức.

Đội hình siêu tấn công của Pháp

Huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ mang đến "bữa tiệc bóng đá" lớn nhất hành tinh với đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Danh sách 26 cầu thủ gồm 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 5 tiền vệ và 9 tiền đạo. Những cái tên quen thuộc như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni, William Saliba hay Cherki đều góp mặt.

Danh sách đội tuyển Pháp.

Lần thứ 6 cho Cristiano Ronaldo

Bồ Đào Nha cũng đã sớm chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức dự World Cup 2026, trong đó tâm điểm chính là Cristiano Ronaldo.

Ronaldo sẽ có kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp và cũng là cuối cùng của anh khi anh đã bước sang tuổi 41 và đang ở giai đoạn cuối của đời "quần đùi áo số."

Bên cạnh Ronaldo, danh sách còn bao gồm những cái tên xuất sắc khác như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão và Rúben Dias...

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha.

Tâm điểm Neymar

Carlo Ancelotti đã chính thức công bố danh sách đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Neymar chính là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất.

Bên cạnh Neymar, hàng loạt ngôi sao đáng chú ý cũng góp mặt như Vinicius, Raphinha, Marquinhos, Casemiro hay tài năng trẻ Endrick.

Tuy nhiên, Thiago Silva, Joao Pedro và Andrey Santos lại không có tên trong danh sách của tuyển Brazil.

Ai Cập công bố danh sách

Huấn luyện viên Hossam Hassan đã công bố danh sách 27 cầu thủ dự World Cup 2026 với Mohamed Salah và Omar Marmoush là những gương mặt nổi bật.

Ngoài 2 cái tên kể trên, danh sách Ai Cập còn gây chú ý với sự xuất hiện của tài năng trẻ 18 tuổi Hamza Abdelkarim.

Theo quy định của FIFA, Ai Cập sẽ phải loại một cầu thủ trước thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách 26 người tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bất ngờ cái tên Lukaku

Huấn luyện viên Rudi Garcia đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Romelu Lukaku chính là cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách.

Lukaku Lukaku mới có 7 lần vào sân từ ghế dự bị cho Napoli mùa này và ghi 1 bàn thắng trong trận gặp Verona hồi tháng 2. Tuy vậy, anh vẫn nhận được niềm tin đến từ Rudi Garcia.

Ngoài Lukaku, nhiều cầu thủ đáng chú ý khác là Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay thủ thành Thibaut Courtois đều có mặt.

Sadio Mane lĩnh xướng

Đội tuyển Senegal chính thức công bố danh sách dự World Cup 2026 với đầu tàu là tiền đạo Sadio Mane. World Cup 2026 đánh dấu lần thứ tư Senegal góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh Mane, huấn luyện viên Pape Thiaw cũng đặt niềm tin vào bộ khung giàu kinh nghiệm gồm Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy và Idrissa Gana Gueye.

Danh sách cầu thủ Senegal dự World Cup 2026 Thủ môn: Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf Hậu vệ: Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismaïl Jakobs, Ilay Camara. Tiền vệ: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye. Tiền đạo: Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Chérif Ndiaye.

Hàn Quốc kỳ vọng ở Son Heung-min

Hàn Quốc chính là một trong những đội tuyển công bố danh sách chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sớm nhất.

Những ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ kim chi thời điểm hiện tại đều góp mặt như Son Heung Min, Lee Kang In, Kim Min Jae hay Hwang Hee Chan đều góp mặt.

Argentina sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương

Để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương, Đội tuyển Argentina đã chính thức công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026, trong đó tâm điểm chú ý là sự góp mặt của Lionel Messi.

Ngoài Messi, danh sách sơ bộ còn quy tụ những trụ cột quan trọng như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Nico Paz./.

