Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác càphê

Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy, ngành càphê hai nước, đặc biệt tại tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý.

Quan hệ hợp tác càphê Việt-Trung bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và điều kiện tự nhiên tương đồng.

Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với càphê Robusta, trong khi Vân Nam chủ yếu trồng Arabica. Sự bổ sung này mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và phát triển thị trường chung.

Lễ hội Càphê Núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai vừa khai mạc tại Cổ trấn Bạch Sa, Lệ Giang, trở thành điểm nhấn kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, mở ra triển vọng hợp tác mới./.