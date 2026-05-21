Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác càphê, mở ra cơ hội mới tại Vân Nam

Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp và thương mại ngày càng được thúc đẩy, ngành càphê Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt ở tỉnh Vân Nam, đang ghi nhận nhiều bước phát triển đáng chú ý.

Việc khai mạc Lễ hội Càphê Núi tuyết Ngọc Long lần thứ 2 tại Cổ trấn Bạch Sa, thành phố Lệ Giang, đã trở thành điểm nhấn quan trọng, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng về văn hóa, kỹ thuật và thị trường càphê.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hợp tác càphê giữa Việt Nam và Trung Quốc bắt nguồn từ lợi thế địa lý liền kề và tương đồng về điều kiện tự nhiên.

Tây Nguyên Việt Nam nổi tiếng với càphê Robusta, trong khi Vân Nam chủ yếu trồng Arabica, tạo nên sự bổ sung hoàn hảo về nguồn cung, đồng thời mở ra cơ hội trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội càphê Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Lưu Hải Phong - Phó Chủ tịch Hiệp hội Càphê Phổ Nhĩ - nhấn mạnh: “Càphê là cầu nối văn hóa, kết nối các cộng đồng khác nhau trên thế giới. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, trong khi thị trường tiêu thụ càphê của Trung Quốc hiện nằm trong top đầu thế giới. Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác qua nhiều phương diện: từ giao thương, đào tạo nhân lực, tổ chức các hoạt động chuyên môn như giải đấu, hội thảo, đến phát triển các sản phẩm càphê đặc trưng.”

Bên cạnh đó, theo ông Lưu Hải Phong, các hoạt động trao đổi, thưởng thức càphê giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng.

“Một tách càphê mang trên mình cả nền văn hóa, kết nối những nền văn hóa khác biệt và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy giao lưu và đạt được nhận thức chung. Việt Nam chủ yếu sản xuất Robusta, trong khi Vân Nam trồng Arabica. Hiện nay, nhiều sản phẩm càphê Vân Nam vẫn cần đến nguồn càphê Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển chung.”

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Bảo Huy - đại diện Công ty Acom Việt Nam thuộc tập đoàn Ecom Thụy Sĩ - đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Ông nói: “Hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực cà phê rất tốt đẹp. Trung Quốc hiện là một trong những thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam, với sản lượng nhập khẩu tăng hằng năm. Trong giai đoạn tới, hai bên có thể triển khai hợp tác trên nhiều khía cạnh như văn hóa càphê, du lịch càphê, kết nối càphê Vân Nam và cà phê Tây Nguyên, đặc biệt vùng Đà Lạt. Bên cạnh đó, có thể trao đổi kiến thức cho nông dân về kỹ thuật pha chế, nâng cao chất lượng và định hình thương hiệu càphê Vân Nam cũng như Việt Nam trên bản đồ càphê thế giới.”

Gian hàng giới thiệu càphê Vân Nam tại Lễ hội Càphê Núi tuyết Ngọc Long lần thứ hai. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Ông Nguyễn Bảo Huy chỉ ra một số thách thức cần giải quyết để củng cố vị thế cà phê Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có Vân Nam.

Ông nói: “Quảng bá càphê Việt Nam tại Trung Quốc hiện còn hạn chế, thiếu các quán càphê đậm chất Việt Nam hay sự hiện diện của các công ty rang xay. Cần giới thiệu cho người dân Vân Nam biết về càphê Việt Nam, nhấn mạnh sự khác biệt giữa càphê hai vùng, xây dựng chiến lược marketing và khẳng định thương hiệu ngay tại Việt Nam trước khi đưa vào thị trường Trung Quốc. Giao lưu kỹ thuật, đào tạo pha chế và sản xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và củng cố vị thế càphê Việt Nam tại Trung Quốc.”

Cùng ngày, Lễ hội Càphê Núi tuyết Ngọc Long lần thứ 2 đã khai mạc tại Cổ trấn Bạch Sa, Lệ Giang, Vân Nam. Lễ hội trở thành cầu nối kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng hai nước, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng về văn hóa, kỹ thuật và thị trường càphê.

Hợp tác càphê Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt tại Vân Nam, đang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện: từ kết nối văn hóa, thương mại đến du lịch.

Các lễ hội, chương trình giao lưu và trải nghiệm càphê không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cầu nối văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, định hình thương hiệu và thúc đẩy hợp tác song phương bền vững./.

CAEXPO mang đến nhiều cơ hội kinh doanh càphê giữa Trung Quốc và ASEAN Tại CAEXPO, càphê là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, là sự trải nghiệm giao lưu văn hóa xuyên biên giới, đồng thời cũng tiềm ẩn cơ hội kinh doanh “càphê” rất lớn giữa Trung Quốc và ASEAN.