Giá bán phân bón trong nước chững lại theo xu hướng thế giới

Với giá phân bón thế giới đang chững lại do nhu cầu sụt giảm, giá phân đạm ure - chủng loại phân bón dẫn dắt thị trường trong nước cũng đang bám sát xu thế này.

Giá thế giới có xu hướng giảm

Khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường AgroMonitor cho thấy hiện giá ure thế giới có xu hướng giảm do nhu cầu mới hạn chế và thị trường điều chỉnh về mức giá thấp hơn từ các thị trường không có trợ cấp sau khi kết thúc đấu thầu mua ure của Ấn Độ. Giá ure được dự báo sẽ tiếp tục giảm cho đến khi nhu cầu nhập khẩu quay trở lại.

Tuy nhiên, một đợt đấu thầu ure mới của Ấn Độ dự kiến sẽ xuất hiện trong tháng 5, có thể đẩy giá tăng trở lại nếu tình hình tại Trung Đông không thay đổi.

Tại Trung Đông, giá ure giảm xuống 820-840 USD/tấn FOB (giá hàng hóa tại cảng xuất khẩu) khi người bán gặp khó trong việc thiết lập mức giá. Thị trường ure đang rơi vào trạng thái hiếm gặp khi nguồn cung vẫn thắt chặt nhưng nhu cầu từ phía người mua lại suy giảm mạnh ở mức giá hiện tại. Nguồn hàng ure từ Trung Đông phần lớn vẫn bị gián đoạn ra thị trường quốc tế.

Tại Iran, các nhà sản xuất Iran công bố chào bán ure hạt đục ở mức 705 USD/tấn FOB cho tuần kết thúc ngày 8/5, giảm 65 USD/tấn so với tuần trước đó. Đáng chú ý, tình trạng vận hành của các nhà máy ure tại Iran nhìn chung không thay đổi, hiện chỉ có MIS, Khorasan và Shiraz được cho là đang hoạt động, các nhà máy còn lại vẫn dừng.

Tại Ai Cập, giá ure hạt đục đi ngang ở mức 790-810 USD/tấn FOB, không có giao dịch hay chào bán mới. Nhu cầu nông nghiệp nhìn chung vẫn khá trầm lắng tại nhiều khu vực ở châu Âu, trong khi mức giá quy đổi từ các thị trường tiềm năng chính vẫn quanh 760 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn. Chính phủ Ai Cập đã áp thuế xuất khẩu 90 USD/tấn đối với toàn bộ các loại phân ure trong vòng 3 tháng kể từ ngày 5/5.

Tại Đông Nam Á, giao dịch trên thị trường vẫn duy trì ở mức thấp mặc dù mùa vụ mới đang đến gần, do các nhà nhập khẩu thận trọng khi giá phân bón ở mức cao trong khi giá nông sản thấp đang gây áp lực lên nhu cầu của nông dân. Cụ thể, tại Thái Lan, mặc dù mùa bón phân chính dự kiến sẽ sớm bắt đầu nhưng các nhà nhập khẩu lớn vẫn thận trọng với thị trường giao ngay hiện tại để mua hàng giao tháng 5 hoặc tháng 6 do giá ure đang ở mức cao. Các lô hàng dài hạn từ Trung Đông của người mua Thái Lan vẫn đang bị trì hoãn.

Tại Mỹ, nhu cầu hạn chế tại cảng Nola do mưa đã kéo giá ure giảm. Giá sà lan ure tại Nola đã giảm 33 USD/tấn xuống mức 585-625 USD/tấn FOB.

Dóng gói sản phẩm tại nhà máy Đạm Cà Mau. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Giá trong nước giữ ổn định

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, tại thời điểm này, tổng công suất sản xuất ure của 4 nhà máy chủ chốt là nhà máy phân bón Phú Mỹ và nhà máy phân bón Cà Mau (thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam); nhà máy phân đạm Hà Bắc và nhà máy phân đạm Ninh Bình 2 (thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) đã đạt gần 3 triệu tấn/năm, vượt nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Tiến sỹ Phùng Hà - Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, cho biết một số mặt hàng phân bón trong nước có nguồn cung dư thừa so với nhu cầu như ure, supe lân… Trong khi đó, nhu cầu phân bón trong nước có tính chất thời vụ và chu kỳ, thường đạt đỉnh vào quý 1 và quý 4. Vì vậy, một số doanh nghiệp phân bón đã xuất khẩu phân bón sang một số nước như Campuchia, Hàn Quốc, Malaysia, Australia để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, tối ưu về công suất vận hành, giữ lượng tồn kho ở mức hợp lý.

Khảo sát thực tế tại thị trường cho thấy, đầu tháng 5 này, nhà máy Đạm Cà Mau vẫn giữ giá lệnh không đổi so với giá lệnh ngày 17/4. Cụ thể, tại Sài Gòn và Long An (cũ), các thương nhân và đại lý giữ chào giá ure Cà Mau ở mức 18.900-19.000 đồng/kg.

Tại kho trung chuyển Tây Nam Bộ, chào giá ure Cà Mau chững ở mức 19.000-19.100 đồng/kg. Các đại lý cấp 1 tại Tây Nam Bộ chào giá bán riêng ure giao tới kho đại lý cấp 2 không đổi ở mức 19.000-19.400 đồng/kg.

Tương tự như vậy, giá ure Phú Mỹ không thay đổi và duy trì quanh mức 17.500-17.700 đồng/kg. Đối với ure Hà Bắc, các nhà phân phối chào giá ure hàng bao thương phẩm sang tay tại nhà máy không đổi ở mức 17.550-17.600 đồng/kg. Đối với ure Ninh Bình, các nhà phân phối giữ chào giá hàng bao thương phẩm sang tay tại nhà máy ở mức 17.550-17.600 đồng/kg - không đổi so với tuần trước.

Đối với hàng nhập khẩu, giá ure nhập khẩu tại thị trường trong nước đã giảm nhẹ theo xu hướng giá thế giới giảm.

Theo phản ánh của nhiều đại lý, thời điểm này, hoạt động giao dịch vẫn chậm tại hầu hết các khu vực do nhu cầu cho lúa Hè Thu tại Đồng bằng sông Cửu Long chưa mạnh.

Tại Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, nhu cầu phân bón chủ yếu cho cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái, rau màu… Tại miền Bắc, các khu vực chủ yếu có nhu cầu phân bón cho rau màu, cây ăn trái đang nuôi trái trong khi nhu cầu bón lúa gần như tạm ngưng do hết vụ.

Theo tính toán của AgroMonitor, lượng ure nhập khẩu tháng 5 sẽ ở mức 10.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với tháng 4 trong khi lượng ure sản xuất trong nước tháng 5 sẽ đạt khoảng 240.000 tấn, tăng 20.000 tấn so với tháng 4.

Dự báo lượng ure xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 5 đạt 110.000 tấn, giảm 24.000 tấn so với tháng 4.

Với tồn kho ure đầu tháng 5/2026 đã giảm xuống mức 261.000 tấn, sản xuất trong tháng 5 dự báo tăng nhẹ nhưng nhập khẩu vẫn hạn chế, thì tổng nguồn cung ure trong tháng 5 dự báo sẽ giảm xuống mức 511.000 tấn, giảm 54 nghìn tấn so với tháng 4.

Theo quy luật thị trường, nhu cầu tiêu thụ nội địa phân ure sẽ dần được cải thiện về cuối tháng khi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự báo có mưa và diện tích sạ lúa Hè Thu tăng, trong khi khu vực miền Trung cũng dự kiến sẽ vào vụ Hè Thu. Tuy nhiên, thị trường phân bón trong nước sẽ còn phụ thuộc vào tình hình địa chính trị thế giới./.

Nhu cầu tăng, giá tốt, doanh nghiệp phân bón ghi nhận báo cáo tài chính 'rực rỡ' Nhu cầu tăng cao, giá bán cải thiện và chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) mới đã trở thành những động lực then chốt, giúp doanh nghiệp phân bón có một mùa báo cáo tài chính “rực rỡ."