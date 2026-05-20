VinFast ra mắt SUV VF8 thế hệ mới với nhiều cải tiến đáng chú ý

VinFast VF 8 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam với giá từ 999 triệu đồng, nâng cấp đồng loạt từ thiết kế, công nghệ đến nền tảng vận hành nhằm cạnh tranh ở phân khúc D-SUV điện.

Minh Hiếu
VinFast VF8 ra mắt thế hệ mới. (Ảnh nguồn: VinFast)
Hãng xe VinFast chính thức ra mắt VF8 thế hệ mới, mẫu SUV điện cỡ D. Đây là bản nâng cấp thứ 2 kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2021.

Ở bản nâng cấp lần này, VF8 có một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và nền tảng vận hành.

Về ngoại hình có thể thấy đầu xe của VF 8 sở hữu các đường nét hiện đại và thể thao hơn. Mặt ca lăng cỡ lớn kéo dài từ khu vực đèn LED kéo xuống cản trước. Dải đèn chiếu sáng cánh chim vẫn là chi tiết đặc trưng quen thuộc ở mọi mẫu SUV từ VinFast. Xe sử dụng bộ mâm 19inch, khoảng sáng gầm 170 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.840mm.

Phần đầu xe được thay đổi với phong cách trẻ trung và thể thao hơn đời cũ. (Ảnh nguồn: VinFast)

Bên trong nội thất cũng có một vài thay đổi. Vô lăng của VF8 mới từ dạng D-cut được chuyển sang dạng vát 2 đầu. Phía sau vô lăng nay có thêm một màn hình nhỏ hiển thị thông tin.

Khu vực trung tâm của bảng táp lô là màn hình cỡ lớn kích thước 12,9inch đa chức năng, tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt hỗ trợ đa vùng miền. Ngay phía dưới là cụm điều hòa, được thu gọn kích thước. Điểm đặc biệt là yên ngựa nay đã không còn sự xuất hiện của dãy cần số phím dạng dọc, còn cần chuyển số chuyển thành dạng lẫy gạt sau vô lăng.

Phần nội thất của VF8 bản mới. (Ảnh nguồn: VinFast)

VF8 mới được trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn 330 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 3 chế độ lái, đi kèm bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 500km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Hãng cho biết xe có thể sạc nhanh từ 10% lên 70% pin trong chưa tới 30 phút.

Một trong những điểm đáng chú ý trên VF8 thế hệ mới là nền tảng khung gầm mới cùng hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD nhằm cải thiện khả năng vận hành trên mặt đường xấu. Mẫu SUV điện này cũng sử dụng kiến trúc điều khiển bằng phần mềm SDV, đi kèm máy tính trung tâm CVC và hệ thống quản lý nhiệt ITM để tối ưu hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ pin.

Theo thông tin từ hãng mẫu D-SUV điện này có giá niêm yết 999 triệu đồng, bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 27/5/2026 và dự kiến bàn giao lô xe đầu tiên vào cuối tháng 7 năm nay. Tại thị trường trong nước, VF8 cạnh tranh cùng các mẫu xe trong phân khúc như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.../.

(Vietnam+)
