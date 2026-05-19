LG Energy Solution, Honda và Hà Nội hợp tác xây trạm đổi pin công cộng

LG Energy Solution (LGES - Hàn Quốc) ngày 19/5 cho biết đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Honda và thành phố Hà Nội về việc hợp tác xây dựng hệ thống trạm đổi pin công cộng cho xe máy điện.

Theo LG Energy Solution, ba bên thống nhất xây dựng các trạm đổi pin cho xe máy điện tại khu vực trung tâm Hà Nội và cùng phát triển hệ thống tiêu chuẩn hóa pin và quản lý an toàn, đồng thời xây dựng mô hình kinh doanh nền tảng dành cho xe máy điện. Dự án thí điểm sẽ bắt đầu từ quý 3 năm nay.

LG Energy Solution, Honda và chính quyền Hà Nội dự kiến lắp đặt khoảng 50 trạm đổi pin tại các khu vực trọng điểm của thành phố, đồng thời đưa vào vận hành khoảng 500 xe máy điện.

LG Energy Solution sẽ cung cấp pin hình trụ chuẩn 2170, đồng thời phụ trách hệ thống quản lý an toàn pin, vận hành hệ thống đổi pin và cung cấp các giải pháp vận hành. Công ty cũng sẽ triển khai hệ thống quản lý vòng đời pin. Honda đảm nhiệm cung cấp bộ pin, thiết bị đổi pin và xe máy điện, trong khi thành phố Hà Nội phụ trách hỗ trợ chính sách, cấp phép và phối hợp vận hành tại địa phương.

Việc ký kết hợp tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện hai bánh.

Theo kế hoạch, từ tháng 7 năm nay, Hà Nội sẽ bắt đầu hạn chế xe máy động cơ đốt trong theo khung giờ và khu vực, trước khi mở rộng dần các biện pháp kiểm soát đến năm 2030. Điều này được dự báo sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với xe máy điện và hạ tầng đổi pin.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới nhưng tỷ lệ xe máy điện vẫn còn thấp.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Việt Nam, thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 có khoảng 80 triệu xe đang lưu hành, trong đó xe máy điện chỉ khoảng 3,2 triệu chiếc, tương đương 4%.

Honda hiện giữ vị thế áp đảo tại thị trường xe máy Việt Nam. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, Honda chiếm khoảng 86% thị phần xe máy tại Việt Nam trong năm 2025.

LG Energy Solution kỳ vọng có thể tận dụng sức mạnh thị trường của Honda cùng sự hỗ trợ chính sách từ Hà Nội để tích lũy kinh nghiệm vận hành và dữ liệu thực tế cho chiến lược mở rộng thị trường pin xe máy điện tại Đông Nam Á.

Đại diện LG Energy Solution nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia trọng điểm trong quá trình chuyển đổi sang xe máy điện tại Đông Nam Á, đồng thời cho biết công ty sẽ đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam thông qua công nghệ pin có độ an toàn, thời lượng sử dụng và tuổi thọ cao./.

TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ, trước 20/4 phải lắp đặt 3.000 tủ đổi pin xe điện Theo kế hoạch đề ra, đến cuối tháng 4/2026, TP Hồ Chí Minh phải triển khai lắp đặt 60 trạm sạc, 3.000 tủ đổi pin trên địa bàn; qua đó đảm bảo đến cuối năm 2026 đạt 100 trạm sạc, 20.000 tủ đổi pin.