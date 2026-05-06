Hyundai hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật ôtô tại Việt Nam

Nguồn báo HanKyung ngày 5/5 cho biết Tập đoàn Hyundai Motor (Hàn Quốc) đang tăng tốc chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á thông qua việc hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật ôtô tại Việt Nam.

Đây là chiến lược được kỳ vọng trong bối cảnh thị trường khu vực Đông Nam Á nổi lên như một trung tâm sản xuất và tiêu thụ mới của ngành công nghiệp ôtô.

Theo thỏa thuận hợp tác ba bên với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Hyundai sẽ tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có thể làm việc ngay tại các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp ôtô.

Chương trình dự kiến triển khai từ nửa cuối năm 2026 và kéo dài đến năm 2031, tập trung vào các kỹ năng thực hành như khuôn mẫu, gia công và hàn - những lĩnh vực then chốt trong chuỗi sản xuất ôtô. Trong khi Hyundai phụ trách thiết kế chương trình theo nhu cầu ngành công nghiệp, KOICA đảm nhiệm vận hành và quản lý dự án, phía Việt Nam sẽ cung cấp hạ tầng đào tạo thông qua các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Khác với các chương trình đào tạo truyền thống, mô hình hợp tác lần này nhấn mạnh vào tính “thực chiến," với mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sản xuất. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được kết nối trực tiếp với cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp linh kiện ôtô, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các công ty Hàn Quốc.

Đáng chú ý, sự tham gia của KOICA - cơ quan hợp tác phát triển của Hàn Quốc, cho thấy sự kết hợp giữa chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) và chiến lược doanh nghiệp. Mô hình này không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực tại nước sở tại, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động.

Ông Sung Kim - quan chức phụ trách hoạch định chiến lược của Hyundai Motor, cho biết thị trường ôtô Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu về nhân lực chuyên môn cũng gia tăng. Hyundai sẽ kết hợp kinh nghiệm đào tạo nhân lực của tập đoàn với chuyên môn hợp tác phát triển của KOICA để cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực kết nối đào tạo với việc làm trong ngành ôtô.

Trong chiến lược ASEAN của Hyundai, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường trọng điểm. Năm 2025, tập đoàn này bán được hơn 80.000 xe tại Việt Nam, duy trì vị thế nhóm dẫn đầu thị trường, chỉ đứng sau hãng xe điện nội địa VinFast. Riêng quý 1 năm nay, doanh số của hãng đạt hơn 20.000 xe, tăng trên 13% so với cùng kỳ.

Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Việt Nam còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất của Hyundai. Từ năm 2017, hãng đã thiết lập liên doanh sản xuất với Tập đoàn Thành Công, từng bước nội địa hóa sản xuất và phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hyundai cũng đẩy mạnh các chương trình trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Các sáng kiến như “Hyundai Jump School Vietnam” hay chương trình học bổng toàn cầu của Quỹ Chung Mong Koo góp phần xây dựng nguồn nhân lực dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục./.

