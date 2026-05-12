Ngành ôtô Hàn Quốc đạt 'cột mốc vàng,' đã xuất khẩu 76,55 triệu xe

Ngành ôtô Hàn Quốc đã ghi nhận cột mốc xuất khẩu mang tính biểu tượng với khoảng 76,55 triệu xe được xuất khẩu ra thị trường toàn cầu trong 50 năm qua, khẳng định vai trò là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Hàn Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Hiệp hội Ôtô Hàn Quốc (KAMA) ngày 12/5, tính đến hết tháng Tư năm nay, tổng cộng có 76.548.569 xe sản xuất tại Hàn Quốc đã được xuất khẩu kể từ chuyến hàng đầu tiên vào năm 1976.

Cột mốc trên được thiết lập đúng 50 năm sau khi Hyundai Motor - nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, lần đầu xuất khẩu mẫu xe du lịch nội địa Pony sang Ecuador vào tháng 6/1976, mở ra lịch sử xuất khẩu ôtô của nước này.

Xét theo tổng lượng xe xuất khẩu tích lũy, ngành ôtô Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 10 triệu xe vào năm 1999 với 11,07 triệu xe. Sau đó, ngành liên tục thiết lập các cột mốc mới, đạt 22,54 triệu xe vào năm 2005, 30,72 triệu xe vào năm 2008 và 41,96 triệu xe vào năm 2012.

Kể từ đó, sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh với tốc độ trung bình bổ sung thêm khoảng 10 triệu xe sau mỗi 4 năm, đạt 51,09 triệu xe năm 2015, 61,09 triệu xe năm 2019 và 70,08 triệu xe năm 2023. Theo xu hướng hiện nay, ngành được dự báo sẽ vượt mốc 80 triệu xe xuất khẩu trong năm tới.

Song song với tăng trưởng xuất khẩu, ngành sản xuất ôtô cho thị thường nội địa cũng đạt thành tựu đáng chú ý. Tổng sản lượng ôtô tích lũy đã bán tại thị trường trong nước của Hàn Quốc, đạt 129,11 triệu xe vào cuối năm ngoái, đã vượt mốc 130 triệu xe sau khi ghi nhận thêm 1,387 triệu xe được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1-4 năm nay.

Kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu sản xuất mẫu xe Sibal - phiên bản cải tiến từ xe Jeep quân sự Mỹ, vào năm 1955, ngành công nghiệp ôtô nước này đã trải qua 71 năm phát triển mạnh mẽ. Sản lượng tích lũy lần lượt vượt mốc 10 triệu xe vào năm 1992, 50 triệu xe vào năm 2006 và 100 triệu xe vào năm 2018.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, đang thúc đẩy chiến lược tăng cường sản xuất trong nước, giới công nghiệp Hàn Quốc cho rằng cần sớm triển khai thêm các chính sách hỗ trợ nhằm duy trì năng lực sản xuất và xuất khẩu.

Theo Viện Nghiên cứu ôtô Hàn Quốc, xuất khẩu ô tô năm nay đang chịu áp lực giảm tại các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu. Tại Mỹ, hoạt động xuất khẩu chịu tác động từ chính sách thuế quan và xu hướng tăng cường sản xuất nội địa, trong khi tại châu Âu, sự hiện diện của các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng mở rộng.

Đáng chú ý, thị phần xe điện Trung Quốc tại thị trường nội địa Hàn Quốc đã tăng mạnh từ 4,7% năm 2022 lên 33,9% vào năm 2025, nhờ doanh số tăng trưởng của các hãng như BYD. Trong quý 1 năm nay, doanh số xe điện Trung Quốc tại Hàn Quốc tăng 286,1% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 25.000 xe.

Một quan chức trong ngành ôtô Hàn Quốc nhận định thành tựu xuất khẩu 76,55 triệu xe trong 50 năm qua có được nhờ nền tảng sản xuất nội địa vững chắc. Trong bối cảnh các nước lớn đang tăng cường các biện pháp khuyến khích sản xuất trong nước, Hàn Quốc cũng cần nhanh chóng triển khai các ưu đãi thuế và chính sách hỗ trợ nhằm duy trì sức cạnh tranh của ngành ô tô quốc gia./.

Honda rút khỏi thị trường ôtô Hàn Quốc sau 23 năm Honda Korea - đơn vị bán hàng tại Hàn Quốc của Tập đoàn Honda Motor Nhật Bản - thông báo họ sẽ rút khỏi thị trường ôtô của Xứ sở Kim chi, kết thúc 23 năm hoạt động tại đây.