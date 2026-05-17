Đức và Nhật Bản hợp tác phát triển xe chạy hydro

Đức và Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác phát triển xe chạy hydro nhằm giảm phụ thuộc vào pin điện và nhiên liệu hóa thạch.

Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Bộ trưởng Giao thông Đức Patrick Schnieder đã khảo sát loạt dự án hydro của Toyota và nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn.



Bộ trưởng Giao thông Đức Patrick Schnieder vừa có chuyến công du đặc biệt tới Nhật Bản để khảo sát các dự án hydro, lĩnh vực được cả Berlin lẫn Tokyo xem là chìa khóa cho nền công nghiệp giao thông sạch trong tương lai.

Điểm nhấn của chuyến đi là việc ông di chuyển bằng hai mẫu xe chạy pin nhiên liệu hydro của BMW và Toyota, như một thông điệp rõ ràng về tham vọng đưa công nghệ này ra thị trường đại chúng.



Hiện BMW và Toyota đang hợp tác phát triển thế hệ thứ ba của hệ truyền động pin nhiên liệu hydro (fuel cell). Mục tiêu là tạo ra hệ thống nhỏ gọn hơn, hiệu quả hơn và đủ khả năng sản xuất hàng loạt.

Sau khi hoàn tất, BMW sẽ sản xuất công nghệ này tại Áo, còn Toyota triển khai tại Nhật Bản. Hãng xe Đức dự kiến tung ra mẫu xe hydro thương mại đầu tiên vào năm 2028, trong khi Toyota cũng sẽ nâng cấp các dòng xe hydro hiện có bằng nền tảng mới.



Theo Bộ trưởng Giao thông Đức, hợp tác giữa hai tập đoàn ô tô hàng đầu là bước tiến mang tính đột phá, giúp giảm sự phụ thuộc vào pin điện truyền thống và nhiên liệu hóa thạch.

Đức và Nhật Bản đã phối hợp về năng lượng hydro từ năm 2019, song cả hai đều thừa nhận đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp.



Đức dự báo nhu cầu hydro xanh, loại hydro được sản xuất bằng điện tái tạo sẽ tăng mạnh vào năm 2030. Tuy nhiên, nước này khó có thể tự đáp ứng hoàn toàn và sẽ phải nhập khẩu khối lượng lớn.

Nhật Bản cũng đặt mục tiêu nâng công suất hydro lên 12 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040, đồng thời thúc đẩy sản xuất amoniac như một phương thức vận chuyển và lưu trữ hydro.



Dù được kỳ vọng lớn, việc sử dụng hydro hiện vẫn mới ở giai đoạn thử nghiệm. Trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Schnieder đã tới cảng Kobe – nơi đặt nhà ga hydro lỏng đầu tiên trên thế giới nhưng hiện mới phục vụ mục đích thử nghiệm.

Tại sân bay Kansai ở Osaka, xe buýt và xe nâng chạy pin nhiên liệu cũng mới chỉ hoạt động trong các dự án thí điểm.



Hai nước gần đây tăng tốc hợp tác nhằm xây dựng chuỗi cung ứng hydro thương mại. Ở lĩnh vực xe tải, Đức đang đi trước Nhật Bản về hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro. Chính phủ Đức đã dành 220 triệu euro để xây dựng tối đa 40 trạm nạp hydro và đưa khoảng 400 xe tải hydro vào vận hành.

Daimler Truck cũng đã khai trương trạm tiếp nhiên liệu hydro lỏng đầu tiên dành cho xe tải tại Đức. Trong khi đó, Nhật Bản mới chỉ có các trạm nạp hydro nén.

Xe tải hydro lỏng H2FC của Fuso – mẫu đầu tiên tại Nhật sử dụng công nghệ này hiện vẫn chỉ dừng ở mức xe ý tưởng.



Đức đặt mục tiêu đến năm 2030, 75% xe thương mại hạng nặng đăng ký mới sẽ sử dụng nhiên liệu không phát thải. Phần lớn sẽ là xe điện pin, nhưng hydro được kỳ vọng chiếm tỷ trọng đáng kể.

Nhật Bản hiện chưa đưa ra mục tiêu tương tự, song rõ ràng cả hai nền kinh tế đang coi hydro là quân bài chiến lược trong cuộc đua chuyển đổi năng lượng toàn cầu./.

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.

​

​