Tesla tăng giá dòng xe Model Y tại Mỹ lần đầu tiên trong 2 năm

Theo thông tin cập nhật trên trang web chính thức của Tesla ngày 16/5, hãng xe điện này đã quyết định tăng giá dòng xe Model Y tại thị trường Mỹ.

Cụ thể, Tesla đã điều chỉnh tăng thêm 1.000 USD đối với hai phiên bản Model Y cao cấp dẫn động bốn bánh (AWD) và Model Y cao cấp dẫn động cầu sau (RWD). Sau khi điều chỉnh, giá bán mới của hai mẫu xe này lần lượt là 49.990 USD và 45.990 USD.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ trang web của hãng cũng cho thấy phiên bản hiệu năng cao Model Y Performance dẫn động bốn bánh đã được nâng giá lên mức 57.990 USD tại thị trường Mỹ, tăng 500 USD so với mức giá trước đó.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, Tesla cũng từng gây chú ý khi tăng giá mẫu xe bán tải Cybertruck đắt nhất của mình thêm 15.000 USD tại Mỹ, bất chấp việc doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng và hãng phải đối mặt với các đợt thu hồi xe.

Phía Tesla hiện không đưa ra bất kỳ lý do nào cho đợt điều chỉnh tăng giá lần này.

Lần gần đây nhất hãng xe điện này tăng giá dòng Model Y là cách đây hai năm, vào năm 2024, với mức tăng đồng loạt 1.000 USD cho tất cả các phiên bản của dòng xe này./.

Tesla đặt mục tiêu 'soán ngôi' của Mercedes-Benz tại thị trường Nhật Bản Giám đốc phụ trách thị trường Nhật Bản của Tesla, ông Richi Hashimoto, tuyên bố hãng đặt mục tiêu đạt vị trí thương hiệu ôtô nhập khẩu số một tại Nhật Bản ngay trong năm tới.