Thị trường năng lượng: Giá xăng tại Mỹ có nguy cơ phá đỉnh trong mùa Hè

Người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với mức giá xăng cao nhất kể từ năm 2022, và chi phí nhiên liệu được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi bước vào mùa cao điểm du lịch Hè.

Tình hình căng thẳng kéo dài tại Trung Đông và nhu cầu đi lại trong nước tăng vọt đang tạo áp lực kép lên thị trường năng lượng nước này.

Báo cáo dự báo mới nhất từ nền tảng theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy chỉ ra rằng, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ sẽ ở mức 4,80 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong giai đoạn từ kỳ nghỉ lễ Memorial Day đến lễ Lao động.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), tính đến ngày 20/5, giá xăng trung bình quốc gia đã chạm mốc 4,56 USD/gallon, tăng hơn 1,40 USD so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 50% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026.

Chuyên gia dầu mỏ Patrick De Haan từ GasBuddy cảnh báo, giá nhiên liệu thậm chí có thể tiến sát mức cao kỷ lục là 5,02 USD/gallon nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa cho đến cuối mùa Hè. Đây là tuyến đường thủy huyết mạch tại Trung Đông, đảm nhận việc vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Hoạt động lưu thông tàu thuyền qua eo biển này hiện đã đình trệ do cuộc chiến tại Iran bước sang tuần thứ 12, đẩy giá dầu thế giới tăng phi mã.

Ông De Haan nhấn mạnh người dân Mỹ sẽ phải chi thêm hàng tỷ USD cho việc đi lại trong mùa Hè năm nay. Ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, thị trường cũng phải mất từ một năm trở lên để giá cả phục hồi hoàn toàn.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, các yếu tố trong nước cũng góp phần làm "nóng" giá nhiên liệu. Cụ thể, các quy định về môi trường của Mỹ bắt buộc các trạm xăng phải chuyển sang bán loại nhiên liệu hỗn hợp đắt tiền hơn trong mùa Hè nhằm hạn chế tình trạng bay hơi khi nhiệt độ tăng cao.

Theo GasBuddy, sự thay đổi này làm tăng thêm tới 15 xu cho mỗi gallon xăng. Ngoài ra, việc người dân ồ ạt lái xe đi du lịch đẩy nhu cầu tăng vọt cũng khiến giá xăng đội thêm từ 5-15 xu/gallon.

Chi phí năng lượng đắt đỏ đang trực tiếp bào mòn túi tiền của người dân. Một cuộc thăm dò gần đây của đài CBS News cho thấy hơn 50% số người Mỹ thừa nhận giá xăng hiện tại gây ra khó khăn lớn về tài chính cho họ, trong khi 77% số người được hỏi cho biết thu nhập hiện không bắt kịp tốc độ tăng của lạm phát./.

