Giá dầu tăng vọt sau thông tin liên quan urani làm giàu của Iran

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/5 sau khi một số hãng truyền thông dẫn nguồn tin Iran cho biết Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã chỉ thị không đưa lượng urani làm giàu cấp độ cao của nước này ra nước ngoài, làm gia tăng lo ngại đàm phán giữa Iran và Mỹ có thể rơi vào bế tắc.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn (chuẩn tham chiếu quốc tế) có thời điểm tăng 3,5% lên trên 108,5 USD/thùng trước khi thu hẹp đà tăng.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn tăng 4%, vượt mốc 102 USD/thùng rồi giảm nhẹ sau đó.

Thông tin trên cũng khiến các chỉ số chính của Phố Wall mở cửa giảm điểm do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo giới phân tích, thông tin về chỉ đạo mới của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei cho thấy lập trường cứng rắn của Iran trong vấn đề hạt nhân, đặc biệt liên quan đến kho urani đã làm giàu ở mức gần cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân.

Việc chuyển lượng urani làm giàu này ra khỏi lãnh thổ Iran là một trong những yêu cầu trọng tâm của Mỹ trong các cuộc đàm phán hiện nay giữa hai nước.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và các nước trung gian đang thúc đẩy phương án yêu cầu Iran chuyển một phần hoặc toàn bộ lượng urani làm giàu ra nước ngoài nhằm giảm nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và việc làm giàu urani là quyền hợp pháp theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành các cuộc tiếp xúc gián tiếp thông qua Pakistan và một số nước Vùng Vịnh nhằm tìm kiếm thỏa thuận giảm căng thẳng sau nhiều tháng xung đột quân sự và đối đầu tại eo biển Hormuz.

Giới phân tích nhận định bất kỳ dấu hiệu bế tắc nào trong đàm phán Mỹ-Iran đều có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi khu vực Trung Đông hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung dầu mỏ thế giới./.

