Đơn giản thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường giúp cắt giảm 5.310 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, cơ quan này đã cắt giảm, đơn giản hóa 151 thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tính chung kết quả cắt giảm thủ tục hành chính năm 2025 tới tháng 5/2026, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà cơ quan này đã cắt giảm là 8.987 ngày (đạt 53,39%) và tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã cắt giảm là 5.310 tỷ đồng (đạt 54,73% so với năm 2024).

Đây là một trong những thông tin chính tại Báo cáo số 5136/BC-BNNMT về tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 5/2026 và kết quả cắt giảm, phân quyền, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW, vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Tư pháp trong ngày 21/5.

Theo báo cáo, trong tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận 80.131 hồ sơ thủ tục hành chính (gồm có 15.425 hồ sơ đang xử lý chuyển tiếp từ tháng 4 sang và 64.706 hồ sơ tiếp nhận mới), trong đó đã xử lý 75.348 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 25,95%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 28,11%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 35,38%.

Đối với kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành hợp nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn ngành, bảo đảm kết nối, liên thông và phục vụ giải quyết từ Trung ương đến địa phương.

Hệ thống hiện bảo đảm tiếp nhận, giải quyết 264 thủ tục hành chính cấp bộ và 319 thủ tục hành chính cấp địa phương; vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/1/2026 đối với cấp tỉnh và từ ngày 22/4/2025 đối với cấp bộ. Riêng với 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, bộ đang triển khai tích hợp thử nghiệm với Hệ thống thông tin đất đai tại địa phương, dự kiến hoàn thành và triển khai đồng bộ trong tháng 5/2026.

Người dân Tây Ninh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tính đến ngày 18/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cập nhật, hỗ trợ phân quyền cho 84.067 tài khoản người dùng của các đơn vị trực thuộc bộ và địa phương; hệ thống đã tiếp nhận 171.348 hồ sơ (trong đó 164.595 hồ sơ trực tuyến và 6.753 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp). Với các đơn vị trực thuộc bộ, đã tiếp nhận 1.410 hồ sơ (bao gồm 1.183 hồ sơ trực tuyến và 227 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp).

Bộ cũng đã hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các nền tảng dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Về cắt giảm, phân quyền, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 151 thủ tục hành chính cắt giảm, đơn giản hóa (gồm 81 thủ tục hành chính cắt giảm và 70 thủ tục hành chính đơn giản hóa). Số thủ tục hành chính trước khi cắt giảm, đơn giản hoá là 638; sau khi cắt giảm, đơn giản hoá là 555 thủ tục hành chính.

Như vậy, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm là khoảng 2.239 ngày (đạt 13,43%). Chi phí tuân thủ được cắt giảm thêm 202 tỷ đồng (đạt 2,08%). "Tính kết quả cắt giảm năm 2025 và kết quả cắt giảm lần này, tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã cắt giảm là 8.987 ngày đạt 53,39%, và tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã cắt giảm là 5.310 tỷ đồng, đạt 54,73% so với năm 2024," báo cáo nêu rõ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2026, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi đầy đủ các phương án phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được Chính phủ thông qua.

Cùng với đó, bộ sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan, bảo đảm công bố, công khai đầy đủ, đúng thời hạn các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa và tái sử dụng dữ liệu./.

