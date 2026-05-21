Năng lực số – đòn bẩy cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò quan trọng của năng lực với sự phát triển của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của các trường, các quốc gia về phát triển năng lực số là nội dung chính được các chuyên gia thảo luận tại hội thảo khoa học quốc tế “Năng lực số – Đòn bẩy các cơ sở giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới” diễn ra sáng nay, 21/5, tại Hà Nội.

Hội thảo do Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của 300 đại biểu, trong đó hơn 250 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 50 đại biểu tham dự trực tuyến, đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của các đại sứ tại Việt Nam của nhiều quốc gia: Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Bulgaria, Malaysia, Bangladesh cùng đại diện đại sứ quán các nước Belarus, Mozambique, UAE, Ai Cập, đại diện Kocham (Hàn Quốc). Các đại biểu đến từ Đại học Kinh tế Quốc gia Azerbaijan; các cơ sở đại học của Cộng hòa Belarus là Đại học Quốc gia Belarus, Đại học Quốc gia Grodno mang tên Yanka Kupala… tham dự trực tuyến.

Hội thảo có sự tham gia của các đại sứ và đại diện đại sứ quán của nhiều quốc gia tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sỹ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho hay năng lực số đã hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới của một kỹ năng sử dụng công cụ đơn thuần mà chính là "hệ điều hành tư duy" của con người hiện đại.

Đó là khả năng phân tích đa chiều, là sự thích ứng linh hoạt, là trí tuệ cảm xúc trên không gian mạng để con người không bị chìm đắm hay dẫn dắt bởi máy móc, mà ngược lại, biết sử dụng thuật toán để kiến tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc.

“Năng lực số chính là chiếc chìa khóa vạn năng để biến thanh niên từ những người tiêu thụ tài nguyên số thụ động trở thành những nhà khởi nghiệp kiến tạo tương lai. Việt Nam chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình rực rỡ với định hướng chuyển đổi số quốc gia. Trong cuộc hành trình đó, các cơ sở giáo dục không chỉ là nơi rèn giũa tri thức, mà phải là các bệ phóng khởi nghiệp,” Tiến sỹ Đinh Việt Hòa nói.

Tiến sỹ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây cũng là chia sẻ của Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Theo bà Hà, để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược trăm năm của quốc gia, Đảng và Nhà nước ta xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược.

Điều đó được thể hiện qua hàng loạt quyết sách, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam hiện là điểm sáng về tốc độ phát triển kinh tế số khi thuộc top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt hàng năm tăng hơn 50%, dẫn đầu Đông Nam Á.

Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, cũng theo bà Hà, dù phát triển nhanh về hạ tầng và chính sách nhưng nền tảng nhân lực số của Việt Nam vẫn còn yếu. Khi giáo dục và đào tạo chưa kịp đổi mới để hình thành năng lực số cho mọi người thì mọi nỗ lực về đầu tư hạ tầng và công nghệ số sẽ không phát huy hết giá trị, “nhanh nhưng chưa bền vững”.

“Vì vậy, việc tổ chức hội thảo Năng lực số - Đòn bẩy các cơ sở giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới là rất cấp thiết nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kết nối quốc tế về xây dựng và phát triển năng lực số trong giáo dục và đào tạo, từ đó đề xuất các giải pháp cho các nhà trường, các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về vấn đề này,” bà Hà nói.

Với mục tiêu đó, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận về cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và triển vọng phát triển năng lực số cho các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Việt Nam cũng như các đề xuất, khuyến nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận làm rõ về khung chính sách và quản trị giáo dục số trong bối cảnh mới; phát triển năng lực số cho giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng hệ sinh thái giáo dục số và trường học số, hợp tác doanh nghiệp – nhà trường trong đào tạo kỹ năng số; an toàn số, đạo đức số và bảo vệ dữ liệu trong giáo dục…

“Hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật để trao đổi tri thức, mà còn là không gian kết nối giữa giáo dục – công nghệ – doanh nghiệp – hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao cho tương lai. Đây là nền tảng để xây dựng con người sáng tạo, thích ứng và hội nhập trong kỷ nguyên mới,” Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hà nói./.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra các lễ ký kết giữa các nhà trường, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục. (Ảnh: PV/Vietnam+)

