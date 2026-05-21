Hệ thống phổ thông đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Oxford Quality Gold

Hôm nay, 21/5, hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) đã nhận chứng nhận Oxford Quality Gold từ Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press – OUP). Theo đó, FPT Schools là hệ thống phổ thông đầu tiên tại châu Á đạt chứng nhận này.

Oxford Quality là chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) và các trường học, tổ chức giáo dục được lựa chọn trên toàn cầu, cùng chung cam kết nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế.

Oxford Quality Gold là danh hiệu cao nhất của chương trình, ghi nhận những cơ sở giáo dục ưu tú với chất lượng đào tạo và cam kết mạnh mẽ trong giáo dục tiếng Anh.

Hiện nay, trên toàn cầu chỉ có khoảng 350 tổ chức giáo dục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được lựa chọn trở thành thành viên của Oxford Quality. Trong số đó, chỉ có 6 đơn vị – bao gồm FPT Schools, đại diện cho Việt Nam – được trao chứng nhận Oxford Quality Gold, bên cạnh các tổ chức tại Morocco, Chile, Peru và Mexico. Thành tựu này càng có ý nghĩa khi FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông duy nhất hiện nay tại châu Á trong phân khúc K–12 (từ mầm non đến lớp 12) đạt chứng nhận cao nhất của chương trình hợp tác này.

Phát biểu tại buổi lễ trao chứng nhận Oxford Quality Gold, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT cho biết chứng nhận Oxford Quality Gold là niềm tự hào của FPT Schools. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của chúng tôi trong việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học./.

