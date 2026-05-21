Trung Quốc cấm nhập khẩu lợn, lợn rừng và các sản phẩm liên quan từ Philippines

Ngày 21/5, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc thông báo quyết định cấm nhập khẩu lợn, lợn rừng các sản phẩm liên quan, sau khi Philippines gần đây đã báo cáo cho Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về sự bùng phát dịch tả lợn.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông báo nêu rõ, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ ngành chăn nuôi và an ninh sinh học của nước này, theo các luật và quy định hiện hành, các cơ quan trên quyết định cấm nhập khẩu lợn, lợn rừng và các sản phẩm liên quan (sản phẩm có nguồn gốc từ lợn hoặc lợn rừng chưa qua chế biến, hoặc các sản phẩm đã qua chế biến) trực tiếp hoặc gián tiếp từ Philippines.

Trung Quốc cũng cấm nhập khẩu lợn, lợn rừng và các sản phẩm liên quan từ Philippines qua đường bưu điện hoặc xách tay vào nước này.



Chất thải động thực vật, thức ăn thừa… được dỡ xuống từ các phương tiện vận chuyển nhập khẩu từ Philippines phải được xử lý dưới sự giám sát của hải quan và không được vứt bỏ tùy tiện.

Tất cả lợn, lợn rừng và các sản phẩm liên quan được nhập khẩu trái phép từ Philippines bị lực lượng kiểm tra biên giới và các cơ quan khác chặn bắt sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của hải quan.



Thông báo nhấn mạnh các cơ quan hải quan và nông nghiệp, nông thôn các cấp cần phối hợp chặt chẽ theo các quy định liên quan của Trung Quốc để thực hiện hiệu quả công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh và giám sát. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

