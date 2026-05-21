Goldman Sachs: Dự trữ dầu mỏ toàn cầu sụt giảm với tốc độ kỷ lục

Theo Tập đoàn Goldman Sachs, dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trên toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục trong tháng này, do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông làm hạn chế nguồn cung.

Trong một báo cáo mới đây, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết lượng hàng tồn kho hữu hình đã giảm kỷ lục 8,7 triệu thùng/ngày tính từ đầu tháng 5 đến nay. Con số này cao gần gấp đôi so với tốc độ giảm trung bình kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Các nhà phân tích nhận định các thị trường vật chất đang tiếp tục thắt chặt, khi lượng dầu xuất khẩu ước tính qua eo biển Hormuz vẫn duy trì ở mức rất thấp, chỉ bằng 5% so với mức bình thường.

Đây là tuyến đường thủy chiến lược đang phải chịu lệnh phong tỏa kép từ cả Iran và Mỹ.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cho hay dù dự trữ toàn cầu đã giảm với tốc độ trung bình 4,6 triệu thùng/ngày kể từ tháng 3, nhưng mức dự trữ này vẫn tương đương so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào "vùng đệm đáng kể" được tích lũy trong vòng 9 tháng trước khi chiến tranh nổ ra.

Thị trường năng lượng toàn cầu đã bị đảo lộn bởi cuộc xung đột, dẫn đến một cú sốc nguồn cung chưa từng có. Tình trạng này đã thúc đẩy việc khai thác nhanh chóng lượng hàng dự trữ tích lũy từ trước cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó, chính phủ các nước cũng phối hợp xả kho dự trữ chiến lược nhằm kiềm chế đà tăng giá.

Tuần trước, Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol đã cảnh báo rằng các kho dự trữ dầu thương mại đang bị thu hẹp với tốc độ ngày càng nhanh.

Cơ quan này cũng ước tính thị trường sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng "thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng" cho đến tháng 10, ngay cả khi cuộc xung đột sớm kết thúc.

Tại Mỹ, theo số liệu chính thức, dự trữ dầu thô trên toàn quốc, bao gồm cả Kho Dự trữ Chiến lược, đã giảm ở mức kỷ lục 17,8 triệu thùng vào tuần trước do hoạt động xuất khẩu tăng kỷ lục bắt đầu làm bào mòn lượng hàng tích trữ./.

