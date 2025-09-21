CAEXPO mang đến nhiều cơ hội kinh doanh càphê giữa Trung Quốc và ASEAN

Tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO), đang diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), càphê trắng Malaysia, càphê chồn Indonesia, càphê cao nguyên Lào và càphê phin Việt Nam... thi nhau “đua sắc,” lan tỏa hương thơm càphê ngào ngạt.

Tại đây, càphê là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, là sự trải nghiệm giao lưu văn hóa xuyên biên giới, đồng thời cũng tiềm ẩn những cơ hội kinh doanh “càphê” rất lớn giữa Trung Quốc và ASEAN.

Càphê trắng Malaysia đã thu hút đông đảo người tiêu dùng tại các kỳ CAEXPO trước nhờ hương vị độc đáo và công thức pha chế đa dạng. Năm nay, gian hàng càphê của Malaysia cũng rất đông đúc, các sản phẩm mới như càphê xanh cô đặc và càphê Linh Chi đã được bổ sung, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống dưỡng sinh hiện nay.

“Khoảng 95% càphê của công ty chúng tôi được xuất khẩu, chủ yếu sang châu Âu và Mỹ. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nâng cấp sản phẩm bằng cách thay thế kem không sữa bằng sữa nhập khẩu, và thị phần của chúng tôi tại thị trường Trung Quốc không ngừng tăng lên,” ông You Guolian, Tổng giám đốc Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Hongwei Malaysia chia sẻ.

Ông You Guolian cho biết việc tham gia CAEXPO đã giúp ông hiểu rõ hơn về sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc và mở rộng tầm nhìn phát triển sản phẩm trong tương lai.

Trong những năm gần đây, lượng tiêu thụ càphê tại Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng. Các báo cáo trong ngành cho thấy, năm 2025 ngành công nghiệp càphê Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 369,3 tỷ Nhân dân tệ (NDT-khoảng 51,9 tỷ USD), cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường tiêu thụ càphê Trung Quốc.

Đông Nam Á là khu vực sản xuất càphê lớn trên toàn cầu, để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc, bên cạnh việc tập trung vào lợi ích sức khỏe, các nhà sản xuất càphê ASEAN cũng đang tích cực nâng cao tính độc đáo và chất lượng sản phẩm.

Càphê sầu riêng Musang King là sản phẩm “chủ lực” của Công ty TNHH Durian Brother Malaysia, chiếm 30% doanh thu hàng năm. Ông Wu Lianbo, giám đốc công ty, cho biết kể từ năm 2022, công ty đã sử dụng sầu riêng Musang King Malaysia để pha chế càphê, và doanh số bán hàng đã tăng trưởng qua từng năm, đặc biệt là đối với người tiêu dùng Trung Quốc.

“Thị trường Trung Quốc rất rộng lớn và cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng tôi tin rằng miễn là sản phẩm được làm từ nguyên liệu chính hãng và có những đặc tính riêng biệt, triển vọng sẽ rất lạc quan,” ông Wu Lianbo cho biết.

Một KOL đang phát trực tiếp quảng bá các sản phẩm càphê Đông Nam Á tại CAEXPO ngày 19/9. (Nguồn: chinanews)

Charlie Huang, nhà sáng lập thương hiệu càphê Little Lamb Coffee đảo Bali (Indonesia), đã mang đến Hội chợ CAEXPO năm nay những hạt càphê Bali Golden Coffee, Kopi Luwak và Volcano Coffee quý giá. “Những loại càphê này có nguồn cung rất hạn chế, và mỗi hạt đều được tuyển chọn thủ công. Wild Kopi Luwak có giá khoảng 1.700 NDT/100 gram. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng am hiểu về càphê, và mặc dù giá cao, nhưng hạt càphê đặc sản vẫn bán rất chạy.”

“Sau khi tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào được khai trương, lợi thế của Lào trong việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đã được nâng cao hơn nữa.” Ông Wen Yuxuan, giám đốc bán hàng tại Trung Quốc của Dao Coffee (Lào), cho biết là một mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng của Lào, càphê cũng mở ra những cơ hội phát triển quan trọng trên thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, nhờ các chính sách ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), sự phổ biến của càphê ASEAN tại Trung Quốc không chỉ mang lại tăng trưởng kinh tế cho các nước ASEAN, mà còn cung cấp cho người tiêu dùng Trung Quốc những sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng và trải nghiệm văn hóa xuyên biên giới.

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, để chiếm lĩnh “dạ dày Trung Quốc,” các thương hiệu Việt Nam như càphê Trung Nguyên và cà phê Sài Gòn..., đã nỗ lực đa dạng hóa kênh tiêu dùng, từ chuyển hướng lưu lượng truy cập trực tuyến đến mở cửa hàng liên doanh trực tuyến, nhằm không ngừng làm phong phú thêm kênh tiêu dùng và trải nghiệm.

“Chúng tôi đã mở hơn 20 quán càphê tại các thành phố miền Đông Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, chuyên về càphê phin và càphê pha sẵn, cho phép người tiêu dùng trải nghiệm văn hóa càphê Việt Nam và thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của họ khi dừng chân và thư giãn.” Ông Huang Weiqiang, nhân viên Văn phòng đại diện tại Thượng Hải của Công ty TNHH Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam, cho biết công ty cũng có kế hoạch mở rộng các cửa hàng của mình đến các khu vực nội địa của Trung Quốc để mở rộng các nhóm khách hàng.

Những ngày gần đây, tại Hội chợ CAEXPO, một máy xay càphê thông minh hoàn toàn tự động do Trung Quốc sản xuất đã liên tục xay càphê hạt Việt Nam và nhận được nhiều đơn đặt hàng. Cơ hội kinh doanh càphê giữa Trung Quốc và ASEAN có thể mở ra một chương mới trong hợp tác trí tuệ nhân tạo.

“Chúng tôi đang phát triển một loại robot pha càphê mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường ASEAN, phù hợp hơn với các ứng dụng tại địa phương. Chúng tôi dự định tham gia triển lãm tại Thái Lan và Việt Nam vào cuối năm nay, tập trung phát triển thị trường ASEAN,” chuyên viên kinh doanh quốc tế thuộc công ty TNHH Viện nghiên cứu Công nghệ sản xuất thông minh Jicui Giang Tô Chen Shuying cho biết./.

