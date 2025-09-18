Quảng bá càphê Việt Nam tại thị trường Canada

Với mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu ra ngoài khu vực truyền thống, Hiệp hội Càphê-Ca cao Việt Nam đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Canada (Ca-na-đa) và Hiệp hội Càphê Canada tổ chức Ngày càphê Việt Nam tại Toronto nhằm quảng bá các sản phẩm tại thị trường Bắc Mỹ này.

Sự kiện thu hút 18 doanh nghiệp xuất khẩu càphê lớn, chiếm hơn 50% tổng lượng xuất khẩu càphê của Việt Nam, cùng các đại diện hoạt động trong ngành càphê của Canada và nhiều doanh nghiệp của kiều bào tại Canada, những người luôn mong muốn đưa các sản phẩm càphê có chất lượng của Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam Trần Thu Quỳnh cho biết Thương vụ tại Canada đã nỗ lực phối hợp với Hiệp hội Càphê-Ca cao Việt Nam trong nhiều năm qua để tổ chức Ngày càphê Việt Nam tại đây nhằm nâng cao sự nhận diện không chỉ của các doanh nghiệp nhập khẩu càphê Canada mà còn của chính các doanh nghiệp có thể tiếp cận với người sử dụng càphê đầu cuối ở Canada.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, đó là các chủ chuỗi nhà hàng nhượng quyền thương mại hay các quán càphê hoặc các quán ăn của người Việt, những nơi có thể giúp càphê Việt Nam vào thị trường Canada, cũng như để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Canada đối với các sản phẩm càphê của Việt Nam.

Canada là một thị trường tiềm năng khi xuất khẩu càphê của Việt Nam đã tăng 300% từ 10 triệu USD lên tới gần 40 triệu USD sau khi hai bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tuy nhiên, thị phần của Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm chưa đầy 2% và chưa tương xứng với vị thế của ngành càphê Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đến nay, Việt Nam mới xuất khẩu được 8 nghìn tấn sang thị trường này, với giá trị khoảng gần 40 triệu USD, trong khi tổng lượng xuất khẩu đã đạt 1,2 triệu tấn.

Chủ tịch Hiệp hội Càphê-Ca cao Việt Nam Nguyễn Nam Hải chia sẻ với phóng viên sự kiện này rất hữu ích cho việc quảng bá các sản phẩm của càphê Việt Nam đối với thị trường thế giới nói chung và thị trường Canada nói riêng.

Ông Nguyễn Nam Hải cho rằng những năm qua, với thị trường châu Âu và thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam đã có một tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Tuy nhiên, riêng đối với thị trường Bắc Mỹ và đặc biệt là thị trường Canada, xuất khẩu càphê Việt Nam sang đây vẫn còn rất thấp so với nhu cầu về phát triển của hai nước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Càphê Canada, Robert Carter, Canada là một trong những quốc gia tiêu thụ càphê nhiều nhất trên thế giới do người Canada rất yêu thích càphê. Đây là cơ hội tuyệt vời để các quốc gia xuất khẩu càphê mở ra cánh cửa đi vào thị trường này.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ 11 của Canada về càphê bên ngoài khu vực Nam Mỹ, nên phía Canada đang tìm cách mở rộng quan hệ với Việt Nam để tạo ra các cơ hội thương mại chung.

Ông khẳng định sự kiện sẽ góp phần quảng bá càphê Việt Nam với thị trường Canada và tạo ra được sự nhận thức về càphê Việt Nam.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về thương mại, đặc biệt là sau khi xuất hiện thuế quan, Canada đang giảm dần nhập khẩu từ đối tác lớn của họ là Mỹ và đây sẽ là cơ hội cho các sản phẩm càphê của Việt Nam.

Sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam hiện nay vào Canada vẫn chủ yếu là càphê nguyên liệu, do vậy cần phải có các sản phẩm chế biến sâu hoặc tạo ra được các chuỗi cung ứng để có được tiềm năng nâng cao giá trị xuất khẩu khi Việt Nam đã có sẵn thế mạnh về hiệp định thương mại tự do với Canada như CPTPP.

Ông Adam Pesce, thành viên Hiệp hội Càphê Canada, cho rằng thách thức lớn nhất là việc xây dựng được thương hiệu. Do vậy, cần tìm kiếm một thương hiệu có thể gây được tiếng vang với khách hàng Canada để càphê Việt Nam có thể có được chỗ đứng trên thị trường.

Theo ông, tại Canada có rất nhiều chuỗi càphê khác nhau và phần lớn loại càphê mà họ bán là một thứ hỗn hợp, nhưng thường gắn với nét đặc trưng nào đó theo mùa và có liên quan tới nguồn gốc của loại càphê đó.

Có những thương hiệu nhỏ hơn so với Starbucks, như Second Cup, Good Earth Coffee hay Balzac mà Việt Nam có thể hợp tác để giúp các sản phẩm của mình dần khẳng định được tên tuổi trước khi hình thành được thương hiệu riêng.

Sự kiện Ngày càphê Việt Nam lần này đã trở thành cơ hội để đại diện cho ngành càphê của hai bên hiểu biết hơn về nhu cầu cũng như tình hình thực tế và từ đó tìm ra các hướng hợp tác mới không chỉ để tăng doanh thu xuất khẩu, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp càphê Việt Nam hiểu thêm về các cơ hội tiếp cận những kênh phân phối trên thị trường sở tại để tiến vào Bắc Mỹ./.

Càphê Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu, tăng cả về lượng và giá trị Trong 8 tháng năm 2025, xuất khẩu càphê đạt 1,2 triệu tấn, tương đương 6,42 tỷ USD; so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng này là 8,7% về khối lượng và đặc biệt tăng tới 59,1% về giá trị.