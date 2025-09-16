Giá tăng, thị trường càphê "bùng nổ" lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), càphê tiếp tục giữ vai trò tâm điểm trên thị trường trong phiên hôm qua, khi giá Arabica bứt phá thêm 5,24% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Bên cạnh đó, bạch kim cũng ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp, được nâng đỡ đồng thời bởi các yếu tố vĩ mô và tín hiệu cung-cầu.

Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 1%, lên 2.283 điểm, đánh dấu chuỗi 6 phiên khởi sắc liên tiếp.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực mua áp đảo trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Đáng chú ý, giá càphê tiếp tục trải qua phiên giao dịch bùng nổ khi cả hai mặt hàng đều đồng loạt tăng mạnh trên 5,2%. Kết phiên, giá càphê Arabica neo ở mức 9.207 USD/tấn, trong khi càphê Robusta cũng trở lại vùng 4.842 USD/tấn.

Căng thẳng thuế quan kéo dài giữa Mỹ và Brazil kể từ tháng 7 đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu càphê giữa hai quốc gia này đình trệ suốt hơn hai tháng liên tiếp, qua đó trực tiếp gây áp lực lên chuỗi cung ứng và tồn kho càphê trên sở ICE.

Báo cáo mới nhất của Conab cho thấy, xuất khẩu càphê của Brazil sang Mỹ trong tháng 8 giảm tới 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh loay hoay duy trì tồn kho ổn định, các nhà rang xay càphê tại Mỹ buộc phải gia tăng mua hàng trên sàn ICE để kịp đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.

Điều này đã khiến tồn kho càphê trên sàn ICE cũng giảm mạnh, với số liệu cập nhật ngày 15/9 cho thấy tồn kho càphê Arabica đã giảm 2.888 bao chỉ trong một ngày, xuống còn 666.337 bao - mức thấp nhất trong hơn một năm trở lại đây.

Ngoài ra, giá càphê tăng mạnh còn được thúc đẩy bởi lực mua tích cực đến từ các quỹ đầu tư.

Trên thị trường càphê Arabica, nhóm Quỹ quản lý tiền ngắn hạn (Managed Money Fund) đã nâng vị thế mua ròng thêm 12,86% trong tuần giao dịch kết thúc ngày 9/9, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và đưa tổng vị thế mua ròng lên mức 36.628 lô. Quỹ chỉ số (Index Fund - dài hạn) cũng tăng vị thế mua ròng thêm 0,35%, lên 40.166 lô.

Ở chiều ngược lại, báo cáo Cam kết Giao dịch mới nhất từ thị trường càphê Robusta cho thấy, nhóm Quỹ quản lý tiền ngắn hạn đã giảm nhẹ vị thế mua ròng 1,33% trong tuần kết thúc ngày 9/9, còn 11.346 lô, tương đương 1.891.000 bao.

Vị thế này dự kiến sẽ ít biến động trong những phiên giao dịch tiếp theo, chủ yếu đi ngang bất chấp biến động trên thị trường.

Tại thị trường nội địa, theo ghi nhận trong sáng nay, giá càphê dao động trong khoảng 122.000-122.700 đồng/kg, tăng thêm 2.200 đồng so với ngày hôm qua. Theo Agromonitor, hoạt động thu mua càphê vụ mới (giao tháng 12) đã bắt đầu xuất hiện.

Người dân và các đại lý cũng tranh thủ bán ra hàng tồn kho vụ cũ, trong bối cảnh giá càphê liên tục phục hồi những ngày gần đây. Đáng chú ý, khách nước ngoài đã bắt đầu khảo sát nhu cầu mua vụ mới, nhưng thị trường xuất khẩu vẫn còn khá trầm lắng.

Hiện tại, nhu cầu thu mua vụ mới đã hình thành, song lượng hàng sẵn sàng giao xa (tháng 12) vẫn còn hạn chế. Một số doanh nghiệp xuất khẩu và công ty chào mua càphê vụ mới quanh mức 114.000-115.000 đồng/kg, tuy nhiên thị trường biến động mạnh khiến giá dao động khá lớn.

Đối với nguồn hàng vụ cũ trong nước, nhiều doanh nghiệp đã mua gần đủ lượng cần giao cho các hợp đồng đã ký trước; phần còn lại không nhiều nên việc gom hàng gặp nhiều khó khăn, nhất là từ phía nông dân. Tồn kho ở các đại lý ở mức thấp, lượng bán ra nhỏ giọt.

Càphê arabica tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm kim loại cũng ghi nhận lực mua áp đảo khi có tới 7 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, bạch kim tiếp tục duy trì đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp khi nhích thêm 0,39% lên mức 1.417,2 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số USD (DXY) đã quay đầu giảm 0,25%, xuống còn 97,3 điểm, qua đó giúp những mặt hàng được định giá bằng USD như bạch kim trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó kích thích lực mua vào.

Bên cạnh đó, giá bạch kim còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Báo cáo quý II của Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cho thấy nguồn cung toàn cầu đang giảm sút trong bối cảnh cán cân thị trường tiếp tục thâm hụt năm thứ ba liên tiếp, củng cố kỳ vọng giá bạch kim sẽ tiếp tục được đà tăng trong thời gian tới.

Cụ thể, trong quý 2, tổng nguồn cung bạch kim toàn cầu đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng khai thác sụt giảm lên tới 8%, tương đương với khoảng 123.000 ounce. Mức giảm này vượt xa phần bù đắp từ nguồn cung tái chế, chỉ tăng 12%, tương đương 44.000 ounce.

Về phía tiêu thụ, nhu cầu chế tác trang sức đã tăng mạnh tới 32% so với cùng kỳ năm 2024, lên mức 668.000 ounce, giúp bù đắp phần lớn sự suy giảm ở các lĩnh vực như ôtô và công nghiệp.

Nhìn chung, cán cân thị trường ghi nhận mức thâm hụt nhẹ khoảng 11.000 ounce trong quý 2 và dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 850.000 ounce trong cả năm 2025.

Ở chiều ngược lại, tại thị trường tiêu thụ bạch kim hàng đầu thế giới là Trung Quốc, các dữ liệu kinh tế không đạt kỳ vọng đang phát đi tín hiệu về sự chậm lại của nền kinh tế, qua đó có nguy cơ kéo giảm nhu cầu sử dụng bạch kim trong lĩnh vực công nghiệp, làm kìm hãm đà tăng giá của kim loại này.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), dù sản lượng công nghiệp trong tháng 8 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, song đây cũng là mức tăng thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 8/2024./.

Càphê Việt đang từng bước chinh phục người tiêu dùng Pháp Ly “càphê sữa đá” - càphê Robusta pha bằng phin, kết hợp cùng sữa đặc có đường, uống lạnh, đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng ở Pháp.