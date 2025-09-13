Càphê tại Mỹ tăng giá "chóng mặt" do chính sách thuế của ông Trump

Những người ưa thích uống càphê tại Mỹ sắp phải đối mặt với một cú sốc giá mới. Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất được công bố hôm 11/9, giá càphê bán lẻ tại Mỹ trong tháng 8/2025 đã tăng gần 21% so với cùng tháng năm ngoái - mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ tháng 10/1997.

Trên cơ sở hằng tháng, giá càphê đã tăng 4%, mức tăng mạnh nhất trong 14 năm. Một phần nguyên nhân cho mức tăng giá chóng mặt trên là do chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Mỹ là nhà nhập khẩu càphê lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào các quốc gia sản xuất càphê khác, do có rất ít nơi có thể trồng càphê trong nước.

Theo Hiệp hội Càphê Quốc gia Mỹ, gần như toàn bộ càphê được tiêu thụ tại nước này là hàng nhập khẩu.

Một trong những quốc gia bị áp thuế nặng nề nhất là Brazil, nguồn cung cấp càphê hàng đầu của Mỹ theo thống kê của Bộ Nông nghiệp nước này.

Hàng nhập khẩu từ Brazil phải đối mặt với mức thuế 50%, một trong những mức cao nhất mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào.

Bà Diane Swonk, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn tài chính KPMG, dự đoán rằng giá càphê sẽ dễ dàng vượt kỷ lục khi tác động đầy đủ của mức thuế 50% áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil lan tỏa đến các kệ hàng.

Các quốc gia trồng càphê khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Colombia, nhà xuất khẩu càphê lớn thứ hai phải chịu mức thuế 10%. Còn Việt Nam, nhà xuất khẩu lớn thứ ba, phải chịu mức thuế 20%.

Các thương hiệu lớn và các cửa hàng nhỏ đã cố gắng gánh chịu các chi phí này, nhưng giai đoạn đó dường như đã kết thúc.

Công ty J.M. Smucker, chủ sở hữu của thương hiệu càphê Folgers, đã cảnh báo trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng trước rằng họ có thể phải tăng giá các sản phẩm càphê bán lẻ lần thứ ba vào mùa Đông này. Hãng đã tăng giá lần đầu vào tháng Năm, rồi sau đó là vào tháng Tám.

Tại New Orleans, một chuỗi cửa hàng địa phương có tên "French Truck Coffee" đã thêm một khoản phụ phí thuế quan 4% vào các đơn hàng để bù đắp cho giá cả gia tăng.

Tuy nhiên, Starbucks hiện tại vẫn đang đứng ngoài cuộc. Công ty hồi tháng Bảy cho biết rằng nhờ các phương thức thu mua của họ, tác động từ thuế quan đối với càphê sẽ có độ trễ so với thị trường. Starbucks dự kiến chi phí càphê hàng năm có thể đạt đỉnh vào năm 2026./.

Giá càphê biến động mạnh sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 40% với hàng hóa Brazil Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, giá càphê Arabica giảm hơn 1% xuống 6.468 USD/tấn, trong khi Robusta lại bật tăng gần 2% lên mức 3.411 USD/tấn sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 40% với hàng hóa Brazil.