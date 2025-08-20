Càphê tăng giá do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ tiếp tục lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua 19/8.

Nguyên liệu công nghiệp là ngoại lệ duy nhất, với chỉ số nhóm tăng nhờ đà bứt phá của càphê. Ngược lại, 8/10 mặt hàng kim loại giảm giá, cho thấy tâm lý phòng thủ vẫn chi phối thị trường. Chốt phiên, MXV-Index mất 0,5% xuống 2.168 điểm.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá càphê. Ở chiều ngược lại, thị trường nguyên liệu công nghiệp trở thành điểm sáng với đà tăng mạnh của hai mặt hàng càphê.

Cụ thể, giá càphê Arabica ghi nhận mức tăng hơn 3,6% lên mức 7.852 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta cũng tăng tới hơn 6,1% lên mức 4.410 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng hơn hai tháng qua. Đà giảm này chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại Brazil.

Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà xuất khẩu càphê Brazil (Cecafe), sản lượng càphê xuất khẩu trong tháng 7 của nước này chỉ đạt 2,73 triệu bao, giảm 27% so với cùng kỳ tháng 7/2024, khi Brazil xuất khẩu 3,78 triệu bao.

Dự báo cho tháng 8 cũng ghi nhận xu hướng giảm tương tự, với lượng xuất khẩu ước đạt khoảng 2,8 triệu bao, giảm 26,55% so với cùng kỳ năm trước, khi xuất khẩu đạt 3,81 triệu bao.

Bên cạnh đó, việc duy trì thuế quan giữa Mỹ và Brazil đã khiến nhiều nhà nhập khẩu tại Mỹ hủy bỏ các hợp đồng mới mua càphê từ Brazil. Đồng thời, lượng tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh, phản ánh nỗ lực của các công ty rang càphê trong việc đảm bảo nguồn cung trước khi mức thuế 50% đối với nhập khẩu càphê từ Brazil vào Mỹ chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE đã có dấu hiệu hồi phục trong hai phiên liên tiếp, tăng 1.366 bao lên mức 733.105 bao vào ngày hôm qua. Trước đó, tồn kho tại đây đã trải qua chuỗi 14 phiên giảm liên tục và vào thứ Năm tuần trước đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2024.

Về hoạt động thu hoạch tại Brazil, vụ thu hoạch càphê tại khu vực hoạt động của Hợp tác xã Nông dân Cà phê Khu vực Guaxupé (Cooxupé) đang bước vào giai đoạn cuối.

Tính đến ngày 15/8, các thành viên hợp tác xã đã thu hoạch được 86,1% sản lượng vụ mùa. Trong khi đó, tình hình thời tiết trong những tháng gần đây tại Brazil diễn biến tương đối tiêu cực.

Các hiện tượng bất lợi như nhiệt độ thấp, sương giá và thậm chí mưa đá đã xảy ra vào tháng 7 vừa qua gây ảnh hưởng đáng kể về mặt kinh tế và năng suất đối với các vườn càphê.

Những yếu tố này khiến dự báo về một vụ thu hoạch niên vụ 2026-2027 với sản lượng kỷ lục 75-80 triệu bao trở nên khó khả thi. Trong tuần này, Brazil được dự báo sẽ trải qua điều kiện khô hạn và thời tiết ấm bất thường, có thể tạo thêm áp lực căng thẳng lên cây càphê.

Trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, do giá càphê trong nước tăng cao và áp lực cạnh tranh gia tăng, phần lớn các đơn hàng hiện tại chủ yếu là các hợp đồng giao trước.

Với mức giá nội địa hiện tại, nhiều nhà xuất khẩu lo ngại sẽ lỗ khi bán ra, dẫn đến tình trạng nhiều kho không tiến hành mua vào và hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp. Về diễn biến thời tiết tại Đắk Nông trong 10 ngày qua, các đợt nắng mưa xen kẽ mang lại điều kiện rất thuận lợi cho cây càphê phát triển.

Từ nay đến thời điểm thu hoạch dự kiến vào đầu tháng 11, các hộ trồng càphê chỉ cần bón thêm một lần cuối cùng là đủ. Theo ghi nhận, các vườn càphê tại đây đang phát triển tốt, sai quả nhiều và ít chịu ảnh hưởng từ thời tiết cũng như sâu bệnh. Người dân kỳ vọng vụ mùa tới sẽ đạt năng suất cao.

Giá đồng COMEX ghi nhận phiên suy yếu thứ hai liên tiếp

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường kim loại tiếp tục chứng kiến lực bán chiếm ưu thế với 8 trên 10 mặt hàng đồng loạt suy yếu. Trong đó, giá đồng COMEX ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp, khi đánh mất 1,08% xuống còn 4,42 USD/pound, tương đương 9.749 USD/tấn. Theo MXV, việc đồng USD tiếp tục gia tăng sức mạnh cùng với triển vọng nguồn cung dồi dào đã tạo sức ép lên thị trường đồng trong phiên.

Hôm qua, chỉ số Dollar-Index tiếp tục tăng thêm 0,1%, lên mức 98,27 điểm. Diễn biến này khiến các mặt hàng được định giá bằng USD, như đồng, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, qua đó tạo áp lực giảm giá lên mặt hàng này trong phiên.

Trong khi đó, những số liệu mới nhất về cung-cầu trên thị trường đồng vẫn chưa cho thấy triển vọng tích cực, khi thị trường toàn cầu tiếp tục đối mặt với áp lực dư cung.

Ủy ban Đồng Chile (Cochilco) dự báo sản lượng đồng năm 2025 của quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới sẽ tăng 1,5% so với năm trước, đạt gần 5,6 triệu tấn.

Tại Peru, quốc gia cung ứng đồng lớn thứ ba thế giới, Bộ Năng lượng và Mỏ cho biết sản lượng đồng trong tháng 6 vừa qua tăng mạnh 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 228.932 tấn. Tính chung 6 tháng đầu năm, sản lượng đồng của Peru đã tăng 3,5% so với nửa đầu năm 2024, lên mức hơn 1,3 triệu tấn.

Về phía nhu cầu, tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là Trung Quốc, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy sản lượng đồng tinh luyện trong tháng 7 đạt gần 1,3 triệu tấn, giảm 32.000 tấn so với tháng 6. Diễn biến này phản ánh dấu hiệu suy yếu về tiêu thụ đồng trong bối cảnh các nhà máy luyện kim đang chịu áp lực lớn do phí xử lý tinh quặng duy trì ở mức âm, khiến biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng này kéo dài, nhiều cơ sở sản xuất có thể buộc phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí đóng cửa do thua lỗ, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tiêu thụ đồng trong tương lai.

Bên cạnh đó, sản lượng đồng của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ chịu tác động từ chính sách mới của Chính phủ Bắc Kinh nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh giá thấp.

Kể từ năm 2024, chính quyền nước này đã cảnh báo về những rủi ro kinh tế liên quan đến sự sụt giảm mạnh trong biên lợi nhuận tại nhiều ngành, trong đó có lĩnh vực xe điện và pin mặt trời. Đây đồng thời cũng là những lĩnh vực tiêu thụ đồng lớn. Nếu chính sách siết chặt sản xuất lan rộng, nhu cầu đối với đồng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm.

Đáng chú ý, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn cả mức dự báo giảm 3,3%, qua đó phản ánh rõ ràng áp lực cạnh tranh giá ngày càng căng thẳng mà các nhà sản xuất đang phải đối mặt trên thị trường./.

