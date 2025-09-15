Càphê Việt đang từng bước chinh phục người tiêu dùng Pháp

Từ lâu, Espresso đã được xem là biểu tượng của văn hóa càphê Pháp và châu Âu. Thế nhưng, trong những năm gần đây, một đối thủ mới đang dần khẳng định vị thế, đó là càphê Việt Nam.

Với hương vị độc đáo, cách pha chế riêng biệt và một nền văn hóa gắn liền, thức uống này đang từng bước chinh phục người tiêu dùng Pháp, đặc biệt là giới trẻ.

Trong bài viết ngày 13/9 với tiêu đề “càphê Việt Nam có đang lấn át espresso?," tờ 20Minutes - một trong những tờ báo lớn và phổ biến tại Pháp, cho biết ly “càphê sữa đá” - càphê Robusta pha bằng phin, kết hợp cùng sữa đặc có đường, uống lạnh, đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khách hàng ở Pháp.

Không chỉ là một thức uống giải khát, càphê Việt còn mang theo cả một câu chuyện về văn hóa và bản sắc.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu càphê lớn thứ hai thế giới và đứng đầu về Robusta - loại hạt chứa lượng caffeine cao gần gấp đôi Arabica. Tuy nhiên, phần lớn càphê Robusta Việt Nam trước đây thường bị “hòa tan” trong các hỗn hợp công nghiệp mà không được ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều đó đã thôi thúc Kim Nga và Martin, hai nhà sáng lập thương hiệu “PHIN MI” (số 3, phố Rue des Boulangers, trong khu phố cổ thuộc khu vực Quartier Latin, vốn nổi tiếng với các trường đại học và đời sống sinh viên sôi động), quyết định giới thiệu càphê Việt tới công chúng Pháp như một thức uống độc lập, mang đậm bản sắc.

Điểm đặc biệt nhất của thương hiệu càphê mới nổi này chính là cách pha bằng phin - dụng cụ kim loại nhỏ gọn, bắt nguồn từ máy lọc càphê kiểu Pháp thời thuộc địa. Khi nước nóng được rót lên bột càphê xay vừa đến thô, càphê chảy từng giọt trong 5-7 phút, tạo nên một trải nghiệm “chậm rãi, tĩnh lặng, gần như thiền định." Thành phẩm là một tách càphê đậm đà, tròn vị, đậm đà, với hương vị có thể thay đổi tùy theo phong cách của barista (người pha chế càphê chuyên nghiệp).

Theo bà chủ Kim Nga, ở Việt Nam, càphê thường được pha đặc và đắng, thể hiện đúng đặc trưng của Robusta. Song để phù hợp khẩu vị đa dạng tại Pháp, nhiều quán càphê Việt hiện nay, trong đó có “PHIN MI," đã lựa chọn cách pha dịu hơn, cân bằng hơn. Sữa đặc có đường được thêm vào vừa đủ, tạo nên những ly “càphê sữa đá” hay “càphê sữa nóng” béo ngậy, vị socola, dễ uống ngay cả với những người vốn không thích càphê.

Ngoài càphê sữa đá, người dùng tại Paris cũng đặc biệt thích thú với những biến tấu khác như “càphê trứng” - với lớp kem trứng đánh bông, được ví như “tiramisu kiểu Việt” - hay “càphê cốt dừa," ngậy béo và mát lạnh. Tùy theo khẩu vị, khách có thể thử thêm mè đen, kem mặn hoặc các loại sữa thực vật, đem đến trải nghiệm phong phú.

Theo bài viết, điều khiến càphê Việt khác biệt không chỉ là hương vị, mà còn là cả một nền văn hóa đứng sau nó. Tại Việt Nam, uống càphê đã trở thành một “nghi thức” đời thường, gắn liền với nhịp sống trên từng góc phố. Mang thói quen ấy sang Paris, càphê Việt không chỉ dừng lại ở một thức uống hợp thời, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, gợi mở sự tò mò và đồng cảm của thực khách Pháp.

Trong bối cảnh các trào lưu càphê lạnh như Espresso tonic đang thịnh hành, càphê Việt đã và đang chứng minh sức hấp dẫn bền vững. Với sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, giữa bản sắc và hội nhập, càphê Việt dần khẳng định chỗ đứng, sánh vai cùng Espresso - biểu tượng lâu đời của văn hóa càphê châu Âu./.

