Khám phá ẩm thực Italy với bột mì, rượu vang và văn hóa sẻ chia trong cộng đồng

Ngày 22/11, chương trình "Lễ hội Rượu vang" sẽ diễn ra từ 10h sáng đến 22h tối tại tại Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, mang đến cơ hội thưởng thức các dòng rượu vang Italy, từ hương vị truyền thống đến những sản phẩm hiện đại, cùng việc tìm hiểu quy trình làm rượu và văn hóa thưởng vang đặc trưng.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn như minigame, triển lãm từ các nhà nhập khẩu và âm nhạc sống động, sự kiện hứa hẹn mang đến không gian thưởng thức và kết nối đậm chất Italy mà công chúng không thể bỏ qua.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italy 2025 (17-23/11), mở ra cơ hội trải nghiệm hương vị và văn hóa Italy trong không gian sang trọng, tinh tế, đồng thời gắn kết cộng đồng qua nghệ thuật thưởng thức.

Lớp học làm các món bánh trứ danh của ẩm thực Italy. (Ảnh: ĐSQ)

Với chủ đề “Ẩm thực Italy: Sức khỏe, Văn hóa và Đổi mới,” Tuần lễ Ẩm thực Italy phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống, sáng tạo và công nghệ hiện đại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đổi mới và phát triển bền vững trong ẩm thực.

Sự kiện tôn vinh những biểu tượng đặc trưng nhất của truyền thống ẩm thực Italy: bột mì và bánh mì, rượu vang, và nghi thức aperitivo – những biểu trưng vượt thời gian của một nền văn hóa kết hợp giữa truyền thống, sức khỏe và niềm vui sẻ chia.

Đồng thời, chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của đổi mới và nghiên cứu trong việc định hình tương lai của ẩm thực, song vẫn gìn giữ các giá trị về chất lượng và tính bền vững – cốt lõi của ẩm thực Italy.

Sự kiện mở màn với buổi workshop "Từ hạt lúa mì đến lò nướng: Nghệ thuật làm bánh mì Italy – Sự hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo" diễn ra vào hai ngày 17-18/11.

Buổi học chuyên sâu này không chỉ là "masterclass" về kỹ thuật làm các món bánh trứ danh như panzerotti, focaccia, và pizza, mà còn đi sâu vào khoa học dinh dưỡng cân bằng và ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm sản phẩm.

Sau sự kiện mở màn mang tính học thuật, Tuần lễ Ẩm thực Italy lần thứ 10 đã mang đến nhiều chương trình tiêu điểm khác như "Nghệ thuật aperitivo-Phong vị Ý trong từng khoảnh khắc" diễn ra tối 21/11 tại Hà Nội, tôn vinh aperitivo – nghi thức thư giãn sau giờ làm, nơi hương vị tinh tế gặp gỡ tinh thần gắn kết và thưởng thức cuộc sống.

Khởi xướng từ năm 2016, Tuần lễ Ẩm thực Italy là một sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi được truyền cảm hứng từ việc Italy đang đề cử nền ẩm thực của mình vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại của UNESCO.

Đề cử này nhằm ghi nhận cách người Italia đã biến những nguyên liệu thô sơ, chất lượng cao thành một tinh hoa văn hóa, một bản sắc quốc gia và là niềm vui sẻ chia không thể thiếu trong đời sống cộng đồng./.

Parma - thủ phủ ẩm thực Italy trứ danh với phômai và thịt nguội hảo hạng Parma, thành phố ẩm thực trứ danh của Italy, mê hoặc du khách bằng nhiều món ngon nức tiếng, trong đó hai món ẩm thực nổi bật nhất là phômai Parmigiano và thịt nguội Prosciutto di Parma hảo hạng.