Giá càphê giảm sâu, thị trường rời vùng giá cao

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực bán mạnh tại nhóm nguyên liệu công nghiệp, đặc biệt là hai mặt hàng càphê, đã chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp của chỉ số MXV-Index.

Kết thúc tuần qua, từ ngày 1/9-7/9, chỉ số này giảm 1,22% xuống 2.210 điểm. Thị trường năng lượng cũng ảm đạm không kém, khi giá hai mặt hàng dầu thô rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5 - đầu tháng 6.

Theo ghi nhận của MXV, nhóm nguyên liệu công nghiệp gây chú ý khi giá hai mặt hàng càphê đồng loạt giảm sâu trong tuần qua; trong đó, giá càphê Robusta giảm 4/5 phiên, Arabica giảm 2/5 phiên.

Kết tuần, giá Arabica kỳ hạn tháng 12 đánh mất 3,22% xuống 8.237 USD/tấn, giá Robusta kỳ hạn tháng 11 lao dốc 10,5% xuống 4.309 USD/tấn - mức giảm mạnh nhất trong nhiều tháng.

Lực chốt lời sau đợt tăng nóng từ tháng 8 kéo thị trường rời vùng quá mua kỹ thuật. Áp lực cung tăng khi Brazil đã thu hoạch gần 95% diện tích vào cuối tháng 8, còn vụ mới tại Tây Nguyên dự báo sản lượng cao hơn nhờ giá tốt và thời tiết thuận lợi.

Arabica còn chịu tác động từ yếu tố pháp lý tại Mỹ, khi Tòa phúc thẩm cho phép duy trì thuế đối ứng 50% với càphê Brazil đến 14/10. Nếu thuế được gỡ bỏ, thị trường có thể biến động mạnh, khiến quỹ đầu cơ thu hẹp vị thế mua.

Tuy nhiên, triển vọng vẫn có không ít yếu tố hỗ trợ giá hai mặt hàng này. Cơ quan dữ liệu thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil (Conab) dự báo sản lượng 2025-2026 nước này chỉ đạt 55,2 triệu bao, thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là 65 triệu bao.

Trong kịch bản mất mùa Arabica 15%, sản lượng Brazil có thể chỉ đạt 58,87 triệu bao, biến thặng dư 1,4 triệu bao thành thâm hụt toàn cầu 4,73 triệu bao so với tiêu thụ dự kiến 169 triệu bao.

Số liệu từ Cooxupé – hợp tác xã càphê lớn nhất Brazil cho thấy thu hoạch Arabica đã đạt 94,9% diện tích, với sản lượng thực tế giảm mạnh hơn dự báo.

Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu tại Brazil vẫn đang bất ổn với hạn hán, mưa không đều, sương muối và mưa đá, đe dọa triển vọng vụ 2026. Tồn kho càphê toàn cầu đang ở mức thấp lịch sử, trong khi thuế quan 50% của Mỹ với càphê Brazil tiếp tục gây xáo trộn thương mại, tạo thêm yếu tố khó lường cho thị trường.

Tại thị trường nội địa, đồng pha với diễn biến của thế giới, giá cà-phê nhân xô Tây Nguyên ghi nhận trong ngày 7/9 dao động trong khoảng 112.000-113.300 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 121.700-122.600 đồng/kg của tuần trước.

Thị trường dầu thô trong tuần vừa qua đã chứng kiến sự quay trở lại của viễn cảnh dư thừa nguồn cung, khiến giá dầu Brent đã giảm 2,93%, rơi xuống mốc 65,5 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 3,34% về 61,87 USD/thùng, mốc thấp nhất kể từ cuối tháng 5.

Theo MXV, giá dầu giảm do những thông tin xoay quanh mức tăng sản lượng trong tháng 10 của các quốc gia nhóm OPEC+.

Theo đó, nhiều nguồn tin cho rằng OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng sau cuộc họp dự kiến vào ngày 7/9 sắp tới. Thông tin này trái ngược với những dự đoán trước đó về quyết định giữ nguyên hạn ngạch từ tháng 9.

Động thái trên cũng đồng nghĩa với việc OPEC+ sẽ bắt đầu đảo ngược tác động của mức cắt giảm thứ hai khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, sớm hơn một năm so với kế hoạch, một động thái được đánh giá nhằm tái chiếm thị phần dầu thô thế giới, mặc cho khả năng nhu cầu sụt giảm sau khi mùa cao điểm đi lại người dân Mỹ đã kết thúc.

Giếng dầu ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, những dữ liệu trong hai báo cáo hàng tuần của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng gây áp lực lớn lên giá dầu thế giới.

Theo EIA, trong tuần kết thúc vào ngày 29/8, dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ đã tăng trong khoảng 622.000 thùng, theo API, đến hơn 2,4 triệu thùng. Một yếu tố khác gây áp lực lớn là những thông tin thiếu khả quan về thị trường việc làm tại Mỹ.

Hầu hết chỉ số trong tháng 8, bao gồm cơ hội việc làm JOLTS, thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP hay bảng lương phi nông nghiệp… đều ở mức thấp hơn các dự báo trước đó trên thị trường. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 cũng tăng nhẹ.

Những diễn biến trên đã cho thấy thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục bị co hẹp lại kể từ tháng 7, gây tác động tiêu cực lên nhu cầu năng lượng tại đây.

Tuy nhiên, đây cũng là thông tin quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) xem xét khả năng sớm cắt giảm lãi suất cơ bản nhằm kích thích phát triển kinh tế, qua đó hỗ trợ kìm hãm đà giảm giá dầu.

Cũng có tác động kìm hãm đà giảm giá dầu là sự gia tăng căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Trong tuần qua, chính phủ Mỹ đã liên tục có những động thái mới được cho là có thể khiến mối quan hệ giữa họ và hai nước thành viên OPEC là Iran và Venezuela xấu đi.

Trong khi đó, quá trình hướng tới hòa bình tại Ukraine tiếp tục gặp nhiều trở ngại, tiếp tục dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Đối với thị trường trong nước, cả năm mặt hàng xăng dầu bán lẻ đều đã được điều chỉnh tăng nhẹ bởi Liên bộ Công Thương-Tài chính trong chiều ngày 4/9, với mức tăng lớn nhất nằm ở mặt hàng dầu mazut, ở ngưỡng 0,76%.

Hai mặt hàng xăng E5RON92 cũng như RON95 cũng đều tăng khoảng 0,4%; trong khi giá dầu diesel được điều chỉnh tăng khoảng 0,63%.

Ở một diễn biến khác, trái ngược với thị trường dầu thế giới, thị trường khí tự nhiên tại Mỹ tiếp tục đà hồi phục giá từ tuần trước đó. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, giá khí tự nhiên giao dịch trên sàn NYMEX dừng ở mức 3,05 USD/MMBtu, tăng 1,7% so với tuần trước đó.

Những dự báo về thời tiết nắng nóng quay trở lại tiếp tục hỗ trợ nhu cầu khí tự nhiên của các nhà máy điện tại Mỹ./.

