Neymar dự World Cup 2026: Chờ đợi "Vũ điệu Samba cuối cùng"

Sau hơn một thập kỷ gánh trên vai kỳ vọng của cả Brazil, ngôi sao sinh năm 1992 Neymar đang bước đến kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

Viết Thành

World Cup 2026 có thể là "vũ điệu samba cuối cùng" của Neymar.

Trong suốt nhiều năm, Neymar luôn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil thế hệ mới. Anh đại diện cho phần còn sót lại của thứ bóng đá samba từng khiến cả thế giới mê mẩn: kỹ thuật, ngẫu hứng, tốc độ và khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Nhưng cùng với thời gian, chấn thương, áp lực và những thất bại liên tiếp tại World Cup cũng khiến hành trình của Neymar trở nên nhiều tranh cãi hơn bất kỳ ngôi sao Brazil nào trước đó.

World Cup 2026 vì thế có thể sẽ là "vũ điệu samba cuối cùng" của Neymar trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Không đơn thuần là kỳ World Cup cuối của một cầu thủ lớn, mà còn có thể là lời chia tay của cả một thế hệ bóng đá Brazil mang đậm tính nghệ sĩ - thứ bản sắc từng làm nên sự khác biệt của Selecao suốt nhiều thập kỷ./.

Quy định mới về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con

Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con.

Ngày Hiến mô, tạng Việt Nam 20/5: Cho đi là còn mãi

Việc công bố và tổ chức Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng nhằm tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấc cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến, ghép mô, tạng.