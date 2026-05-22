Theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, từ 15/5/2026, người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

Theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, từ 15/5/2026, người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng; người điều khiển xe ôtô, các loại xe tương tự xe ôtô có thể bị phạt đến 20 triệu đồng khi vi phạm quy định về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt./.