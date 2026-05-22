Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao công trạng”

Ngày 22/5, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được Nhà nước Palestine trao tặng Huân chương “ Ngôi sao công trạng” vì những cống hiến cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Buổi lễ trao tặng Huân chương do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức trang trọng tại Hà Nội./.

