Tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 21/5, tại Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Vientiane đã trang trọng diễn ra Lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.



Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng bộ, chính quyền và Ban Công tác đặc biệt thủ đô Vientiane do đồng chí Thavixay Mauxomphou - Phó Bí thư thành ủy, Trưởng bam Công tác đặc biệt thủ đô Vientiane - làm Trưởng đoàn; Đoàn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh - làm Trưởng đoàn; cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thủ đô Vientiane.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, lãnh đạo các địa phương và lực lượng vũ trang thủ đô Vientiane đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã sát cánh cùng với Quân đội và nhân dân Lào chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của hai dân tộc chống kẻ thù chung, xây đắp nên tình hữu nghị đặc biệt, trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam-Lào.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương khắp các bản làng trên cả nước Lào anh em trong suốt hàng chục năm qua đã ôm ấp, che chở, chăm sóc cho phần mộ các liệt sỹ và đã tổ chức Lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt một cách trọng thể, trang nghiêm, và xin được đón nhận các anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ Việt Nam.



Trước anh linh liệt sỹ, các thành viên Đoàn Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao đẹp của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thavixay Mauxomphou nhấn mạnh cách mạng Lào trước đây cũng như hiện nay luôn nhận được sự giúp đỡ vô giá từ Việt Nam; người dân trên cả nước Lào luôn trân trọng và ghi nhận sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào trong thời kỳ chiến tranh và nguyện phải tìm bằng được các hài cốt chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào để đưa về đất mẹ Việt Nam.

Cũng theo đồng chí Thavixay Mauxomphou, để bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào trong thời kỳ chiến tranh, các thế hệ ở Lào luôn ghi nhớ và truyền dạy cho các thế hệ sau về tinh thần “Ăn quả nhớ người trồng cây" và "Uống nước nhớ nguồn”; luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên mảnh đất Lào, vì nghĩa vụ quốc tế, để các thế hệ sau phải biết kế tục, gìn giữ và phát triển nhằm giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi trường tồn với thời gian.



Theo kế hoạch, sáng 22/5, hài cốt các liệt sỹ sẽ được di chuyển từ thủ đô Vientiane về tỉnh Bolykhamxay để sau đó đưa về Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh làm lễ truy điệu và an táng./.

