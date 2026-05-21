Bệnh viện K phẫu thuật cho nam thanh niên 16 tuổi ung thư da vỡ loét

Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái, tiền sử trước đó đã phẫu thuật 2 lần tại địa phương.

Sau đó, khối u tái phát với tổn thương tiến triển nhanh, u kích thước 7cm to vỡ loét, chảy dịch, gây biến dạng vùng mặt khiến bệnh nhân tự ti trong cuộc sống, với hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Gia đình T. thuộc hộ nghèo từ năm 2022 đến năm 2025, năm 2026 thuộc hộ cận nghèo. T. là con thứ hai trong gia đình, đã nghỉ học từ lớp 4 do điều kiện gia đình khó khăn, em ở nhà phụ giúp việc bố mẹ với công việc chủ yếu là làm nông, gia đình không có nguồn thu nhập nào khác.

Nhập viện Bệnh viện K khi không có đủ chi phí tạm ứng, T. được một bác sỹ hỗ trợ tiền để tạm ứng viện phí là 2 triệu đồng. Trước hoàn cảnh của bệnh nhân và bệnh tình của T. rất cần thực hiện phẫu thuật do khối u kích thước lớn và nhận thấy cả tương lai phía trước, các bác sỹ Khoa Ngoại đầu cổ đã phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K kêu gọi một số nhà hảo tâm hỗ trợ cho T. tổng số tiền là gần 50 triệu đồng giúp em trang trải chi phí điều trị sau này.

T. tâm sự, em luôn tự ti suốt mấy năm qua vì khối u hiện hữu trên mặt. Sau 2 lần phẫu thuật tại địa phương, năm 2025 khối u tiếp tục tái phát, nhưng vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, em trì hoãn không nhập viện điều trị.

Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán T. là một trường hợp ung thư da vỡ loét, cần sớm điều trị.

Các bác sỹ kiểm tra cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Ngô Xuân Quý - Trưởng Khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K) cho biết với bệnh nhân T., khối ung thư da vùng thái dương nếu kéo dài không điều trị có thể xâm lấn mắt, nguy cơ bỏ nhãn cầu, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chất lượng sống của bệnh nhân. Vì vậy, phẫu thuật là chỉ định can thiệp cần sớm thực hiện để đảm bảo về sức khỏe, thẩm mỹ cho người bệnh.

Ngày 19/5, các bác sỹ Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K đã phẫu thuật cho bệnh nhân T. Trong mổ, bệnh nhân được phẫu tích cắt rộng rãi khối u, đảm bảo triệt căn, vẫn bảo tồn được mắt. Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng lên phương án từng bước cho ca mổ, ekip đã kiểm soát tốt vấn đề mất máu trong mổ, khuyết hổng được tái tạo bằng vạt xoay da đầu đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh. Ca mổ diễn ra thành công, 24h sau mổ (đến sáng 20/5), bác sỹ đã khám, đánh giá bệnh nhân hồi phục tốt, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Với ung thư da, các bác sỹ Bệnh viện K khuyến cáo một số dấu hiệu mọi người thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường, vì vậy mọi người không nên chủ quan nếu thấy: vết loét không lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc/kích thước/hình dạng, mảng da bong tróc sần sùi, tổn thương dạng nốt, dạng loét; dạng mảng đỏ... Ngay khi vùng da trên cơ thể xuất hiện thay đổi về màu sắc, hình thái nên đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời, bởi nếu được phát hiện sớm, ung thư da hoàn toàn có thể kiểm soát, điều trị khỏi./.

