Vụ nghi ngộ độc ở phường Sa Đéc: 60 người sức khỏe ổn định, 2 ca chuyển nặng

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Sa Đéc, ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết: sau thời gian điều tra từ chiều 20/5 đến 8 giờ sáng 21/5, số người nghi ngộ độc thực phẩm sau giờ ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng trên địa bàn phường Sa Đéc lên 62 người và phải nhập viện điều trị.

Hiện có 60 người sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi điều trị; 2 người diễn biến nặng (1 người lớn 56 tuổi, và 1 học sinh 7 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định; đề nghị Trường Tiểu học Kim Đồng ngưng tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20/5.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định hiện hành; đồng thời lấy mẫu lưu ngày 18/5 và ngày 19/5 tại Trường Tiểu học Kim Đồng đem đi kiểm nghiệm theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã lấy bệnh phẩm 13 người, gửi CDC tỉnh để tiến hành xét nghiệm theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, đến trưa 20/5, Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc ghi nhận có 27 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc./.

Đồng Tháp: 27 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa ăn bán trú Khoảng 9 giờ ngày 19/5 đến 9 giờ ngày 20/5, có 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, nhập viện với dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, trong đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.