Bao phủ dịch vụ y tế toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận

Suốt thời gian dài, người dân ở các khu vực vùng ven, vùng xa phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để đến các cơ sở y tế khu vực trung tâm để khám, chữa bệnh.

Nguyên nhân là do hệ thống y tế cơ sở chuyên sâu chưa thể về đến tận các khu vực. Để giải quyết vấn đề này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong đưa bác sỹ, mở rộng bệnh viện ở các vùng xa, hải đảo nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.

Đưa y tế chuyên sâu về gần dân

Không cần phải vào đất liền thuê trọ dài ngày để chạy thận như trước, kể từ ngày 6/5, người bệnh suy thận ở đặc khu Côn Đảo đã có thể chạy thận ngay tại địa phương nhờ vào sự hỗ trợ máy lọc thận và chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đơn vị Thận nhân tạo của Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo đã tiếp nhận 3 bệnh nhân suy thận lọc máu định kỳ.

Theo bác sỹ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, với 2 máy lọc máu hiện có, đơn vị có thể phục vụ tối đa 12 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Trong tương lai, khi nhu cầu tăng lên, Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo sẽ mở rộng lên tối đa 10 máy, đáp ứng điều trị cho khoảng 60 bệnh nhân.

Trước đó, bắt đầu từ tháng 9/2025, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã luân phiên tăng cường các đợt bác sỹ từ các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối cho Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nơi đây.

Bộ trưởng Y tế và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký kết triển khai Chương trình Nha học đường theo mô hình trường-trạm và Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi tại Côn Đảo giai đoạn 2025-2028. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo lãnh đạo Sở Y tế, thay vì chờ đầu tư hạ tầng lớn và bổ sung đủ nhân lực cơ hữu - những việc cần rất nhiều thời gian, ngành Y tế thành phố chọn cách làm khả thi hơn. Đó là đưa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các bệnh viện tuyến cuối ra đảo theo hình thức luân phiên có kế thừa và liên tục.

Đến nay, Sở Y tế đã cử 10 đợt bác sỹ tăng cường cho Côn Đảo và nhận được những kết quả đáng khích lệ. Từ ngày có các bác sỹ tăng cường tuyến trên, số lượt khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo tăng mạnh từ trung bình khoảng 80 lượt/ngày lên hơn 200 lượt/ngày.

Đáng chú ý, hàng chục ca phẫu thuật đã được thực hiện, trong đó có nhiều ca cấp cứu nặng, phức tạp - điều mà trước đây gần như chỉ có thể chuyển khẩn vào đất liền.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu cũng lần đầu tiên được triển khai, giữ sự sống cho người bệnh ngay tại đảo như điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu người bệnh đột quỵ, phẫu thuật đa chấn thương, phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu và thần kinh.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: “Chương trình luân phiên bác sỹ chuyên khoa tại Côn Đảo ngày càng khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế - không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.”

Ở một nơi vùng xa khác thuộc khu vực Cần Giờ, từ tháng 12/2025 đến nay, người dân lại hân hoan với một bệnh viện mới được xây dựng ngay tại địa phương. Đó là Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - mô hình bệnh viện đa khoa liên kết đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là bệnh viện tập hợp đội ngũ y bác sỹ từ 9 bệnh viện tuyến cuối nhằm đem dịch vụ y tế chất lượng cao đến cho người dân khu vực Cần Giờ với đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.

Kể từ khi đi vào hoạt động, mỗi tháng Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đón nhận hàng ngàn lượt người dân đến khám bệnh. Trong đó, nhiều ca phẫu thuật phức tạp cũng đã được thực hiện và tỷ lệ chuyển viện lên các bệnh viện khu vực trung tâm Thành phố giảm xuống còn rất thấp.

Phát triển nhiều cực chuyên sâu ở vùng xa trung tâm

Các khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây được xem là “vùng trũng” y tế của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất. Trước tình hình đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho 8 bệnh viện chuyên sâu của thành phố ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu giai đoạn 2025- 2028 hỗ trợ phát triển các chuyên khoa cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê-hồi sức, thận nhân tạo, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, giải phẫu bệnh, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt.

Bệnh viện Bà Rịa. (Nguồn: TTXVN)

Mới đây nhất, Sở Y tế cũng giao cho 5 bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - từng bước đưa cơ sở y tế này phát triển thành “bệnh viện cửa ngõ” chiến lược ở khu vực Đông Nam thành phố.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu của Thành phố khi cần thiết.

Ở khu vực Bình Dương cũ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với quy mô 1.500 giường bệnh trở thành cơ sở y tế chuyên sâu toàn diện, là trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực mũi nhọn được định hướng gồm: chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và ung bướu. Bệnh viện này cũng được chỉ đạo mở rộng các kỹ thuật can thiệp nội mạch, ngoại niệu-nam học, hồi sức nhi và sản khoa chuyên sâu; đồng thời tăng cường năng lực hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán tiền sản, di truyền học và gây mê hồi sức.

Song song với hỗ trợ chuyên môn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phát triển các mô hình bệnh viện cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Một số bệnh viện tuyến cuối có lượng bệnh nhân quá tải như Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình… sẽ được mở cơ sở 2, cơ sở 3 tại khu vực này trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, Thành phố đang có kế hoạch phát triển hệ thống y tế theo hướng đa cực, lấy các bệnh viện cửa ngõ làm “điểm chặn chiến lược” giúp xử trí sớm, phân luồng từ đầu, giảm tải tuyến cuối và rút ngắn thời gian, chi phí tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân vùng xa trung tâm.

Đây là một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống y tế đa trung tâm, hướng đến mục tiêu công bằng y tế, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ chất lượng cao gần nơi sinh sống; đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện khu vực trung tâm tập trung phát triển chuyên sâu, bảo đảm sự phát triển cân bằng, bền vững cho hệ thống y tế thành phố./.

Tiên phong khám sức khỏe miễn phí toàn dân Sau hợp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc theo mô hình đa tầng-đa cực-đa trung tâm, đẩy mạnh khám sức khỏe miễn phí toàn dân và chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh."

Để y tế cơ sở trở thành "người gác cổng" tin cậy TP Hồ Chí Minh thực hiện đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế bắt đầu vận hành theo mô hình mới, trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" với mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn.

