Bác sỹ Cà Mau cứu sống kịp thời bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

Ngày 21/5, ông Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, đơn vị vừa cứu sống kịp thời một bé trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đã ngưng thở.

Bệnh nhi là em H. (11 tuổi, ngụ ấp Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau). Theo bệnh sử, khoảng 16 giờ ngày 18/5, trong lúc đang ngồi chơi ở nhà sau, em H. bất ngờ bị một con rắn chưa rõ loại cắn.

Sau tai nạn, em kêu đau và vết cắn sưng nề nhiều. Thay vì đến cơ sở y tế, người nhà cho bé tiêm ngừa ở ngoài nhưng tình trạng không giảm sau đó mới đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước.

Tại đây H. có biểu hiện tăng tiết đờm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở hoàn toàn. Các bác sỹ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau vào lúc 1 giờ ngày 19/5.

"Liệt mi, khò khè đờm là dấu hiệu rất nặng nên bệnh viện cho thở máy và truyền kháng huyết thanh, kháng nọc rắn hổ đất. Rất may mắn, sau hai ngày điều trị tích cực, em H. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, ăn uống khá và vết cắn đã giảm sưng nề", lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin thêm.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Huỳnh Thúy Hằng, Trưởng Khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khuyến cáo, các bậc phụ huynh luôn quan sát, để ý trẻ nhỏ, đặc biệt là khi trẻ vui chơi ở khu vực vườn tược, đồng ruộng, bụi rậm.

Đồng thời, cần hướng dẫn trẻ nhận biết nguy hiểm, báo ngay cho người lớn khi thấy dấu hiệu bất thường như bị cắn hoặc bị thương không rõ nguyên nhân.

Bác sỹ Hằng cũng đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý xử trí bằng các mẹo dân gian như, đắp lá cây, cắt rạch vết cắn, hút nọc độc... vì những việc này rất dễ làm vết thương nhiễm trùng và làm mất đi "thời gian vàng" để cấp cứu người bệnh.

Đặc biệt, khi nghi ngờ trẻ bị rắn độc cắn, người nhà cần bình tĩnh sơ cứu đúng cách bằng cách cố định vùng bị cắn, hạn chế vận động tránh nọc độc lan nhanh, đặt vùng bị cắn thấp hơn tim, không băng garo quá chặt và không chích rạch vết thương. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và truyền huyết thanh kháng nọc rắn kịp thời./.

Cứu sống bé trai viêm phổi nặng do đồng nhiễm 5 tác nhân Ngày 20/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện đã điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi bị viêm phổi nặng kèm suy hô hấp do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh hô hấp.