Xã hội

Quảng Trị: Cảnh sát GT kịp thời đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu trong đêm

Nhờ được vận chuyển kịp thời bằng xe cảnh sát chuyên dụng trên quãng đường hơn 30km, ông N.V.H bị rắn cắn, đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Thanh Thuỷ
Quảng Trị: Cảnh sát GT kịp thời đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu trong đêm

Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, nạn nhân bị rắn cắn được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh kịp thời đưa đi cấp cứu trong đêm đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/9, ông N.V.H (64 tuổi), trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, đi qua khu vườn gần rừng thì bị rắn độc cắn. Ông H được người dân sơ cứu ban đầu và gọi hỗ trợ.

Cùng thời điểm này, Tổ công tác Cảnh sát giao thông phía Bắc - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ gần đó nhận tin báo, lập tức có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhờ được vận chuyển kịp thời bằng xe chuyên dụng trên quãng đường hơn 30km, ông N.V.H đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu và điều trị kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #Cảnh sát giao thông #người bị rắn Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đường Đại lộ Thăng Long xe ùn tắc kéo dài hướng Hà Nội đi Láng Hoà Lạc, nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu 40-80cm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu sáng 1/10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài trong ngày 30/9, đến sáng 1/10/2025, nhiều tuyến đường phố của Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập sâu, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhân dân.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức từ ngày 1-7/10.