Quảng Trị: Cảnh sát GT kịp thời đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu trong đêm

Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, nạn nhân bị rắn cắn được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh kịp thời đưa đi cấp cứu trong đêm đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, trong tình trạng tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/9, ông N.V.H (64 tuổi), trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, đi qua khu vườn gần rừng thì bị rắn độc cắn. Ông H được người dân sơ cứu ban đầu và gọi hỗ trợ.

Cùng thời điểm này, Tổ công tác Cảnh sát giao thông phía Bắc - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ gần đó nhận tin báo, lập tức có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhờ được vận chuyển kịp thời bằng xe chuyên dụng trên quãng đường hơn 30km, ông N.V.H đã nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu và điều trị kịp thời./.

