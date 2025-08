Cảnh sát giao thông Lâm Đồng hỗ trợ cấp cứu kịp thời người dân bị co thắt cơ tim

Ngày 5/8, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, lực lượng tuần tra của Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ xử lý, cấp cứu kịp thời một công dân đang điều khiển xe gắn máy thì bị co thắt cơ tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng 5/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Nam Gia Nghĩa (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ, tại Km 1934, thuộc địa phận xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng).

Bất ngờ thành viên của Đội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Lắk dừng xe và có dấu hiệu khó thở, đứng không vững, khuôn mặt tím tái, tức ngực...

Các chiến sỹ trong Đội tuần tra lập tức hỗ trợ sơ cứu và ngay sau đó sử dụng xe đặc chủng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực xã Kiến Đức (cách khoảng 15 km) để cấp cứu.

Nhờ được các y, bác sỹ cấp cứu kịp thời, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định sức khỏe và đang được theo dõi, điều trị. Các bác sỹ xác định bệnh nhân Nguyễn Văn Tròn Em (quê ở tỉnh Quảng Ngãi) bị co thắt cơ tim.

Đây là một dấu hiệu điển hình của hội chứng động mạch vành, có nguy cơ nhồi máu cơ tim, dẫn đến đột quỵ và dễ nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Được biết, Nguyễn Văn Tròn Em có hoàn cảnh khó khăn, Tổ công tác đã làm thủ tục nhập viện, báo cho người nhà bệnh nhân đến bệnh viện chăm sóc. Người nhà của bệnh nhân đã cảm ơn Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng cứu kịp thời người thân vượt qua cơn nguy kịch, để cao tinh thần phục vụ nhân dân bất kể ngày đêm của Cảnh sát nhân dân./.

