Cảnh sát giao thông kịp thời đưa bé 11 tháng tuổi bị khó thở, tím tái đi cấp cứu

Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã đưa hai mẹ con bé trai 11 tháng tuổi đang trong tình trạng khó thở, cơ thể tím tái, lên xe chuyên dụng, mở còi ưu tiên đưa thẳng đến phòng khám.

Đậu Tất Thành
Lực lượng cảnh sát giao thông đưa bé trai đi cấp cứu kịp thời. (Nguồn: Báo Đồng Nai)
Ngày 23/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (phụ trách tuyến Quốc lộ 13), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời đưa một bé trai 11 tháng tuổi trong tình trạng khó thở, cơ thể tím tái đi cấp cứu, giúp bé qua cơn nguy hiểm.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm tra kiểm soát tại Km99 + 400, Quốc lộ 13, đoạn qua phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện một người phụ nữ chở theo một bé trai đứng khóc trên đường.

Sau khi tiếp cận tìm hiểu, người mẹ cầu cứu vì bé P.Q.T (11 tháng tuổi) đang khó thở, toàn thân tím tái.

Xác định tình huống nguy cấp có thể đe dọa tính mạng cháu bé, lực lượng Cảnh sát giao thông lập tức đưa hai mẹ con lên xe chuyên dụng, mở còi ưu tiên đưa thẳng đến Phòng khám Đa khoa Khải Nguyên (phường Bình Long), cách hiện trường hơn 2km.

Trên đường di chuyển, cháu bé liên tục khó thở, tím tái, người mẹ cũng trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ.

Nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, sau hơn 1 giờ điều trị, bé trai đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cảnh sát giao thông Đồng Nai #cấp cứu bé 11 tháng tuổi #bé khó thở tím tái #đội cảnh sát giao thông đường bộ #đưa bé đi cấp cứu #giúp bé qua cơn nguy hiểm #tình huống cấp cứu trẻ em Đồng Nai
