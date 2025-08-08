Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng kịp thời đưa cháu bé 4 tuổi đi cấp cứu

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn phường Lâm Viên, Đà Lạt vừa xảy ra trường hợp 1 cháu bé 4 tuổi lên cơn co giật, ngay sau đó được 1 cán bộ Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 7/8, khi đang trực tại đơn vị số 53, đường Hùng Vương, phường Lâm Viên-Đà Lạt, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin khẩn cấp về một cháu bé khoảng 4 tuổi bị co giật cần được hỗ trợ.

Người nhà cháu bé cho biết vào tối cùng ngày, gia đình từ Nha Trang lên Đà Lạt du lịch. Khi đang di chuyển trên đường Hùng Vương thì cháu bé lên cơn co giật, tím tái.

Do tình huống nguy cấp, lại không rõ đường ngắn nhất tới cơ sở y tế nên gia đình đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã nhanh chóng lên xe dẫn đường, phối hợp đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, cháu bé đang được các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo dõi và điều trị. Hành động của Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận: Thiếu tá Dương Đình Nghĩa là cán bộ nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, từ trước đến nay luôn hoàn thành tốt công việc được đơn vị giao cho./.

