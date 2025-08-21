Xã hội

Cảnh sát giao thông hỗ trợ, đưa nạn nhân bị rắn cắn đến bệnh viện cấp cứu

Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp nhất

Hưng Thịnh
Anh Sáng đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trên xe đặc chủng. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của đơn vị trên đường Hồ Chí Minh đã hỗ trợ đưa 1 nạn nhân bị rắn độc cắn đi cấp cứu kịp thời. Nhờ đó, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21/8, Tổ tuần tra kiểm soát đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua xã Đắk Mil.

Tại đây, Tổ tuần tra nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người nhà anh Chíu A Sáng (32 tuổi, trú xã Đắk Mil) về việc anh Sáng bị rắn độc cắn, có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, tổ tuần tra đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông đưa anh Chíu A Sáng lên Bệnh viện vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk, cách khu vực tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ khoảng 70km) cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ của tổ tuần tra và việc cấp cứu tích cực, kịp thời của Bệnh viện, anh Chíu A Sáng đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Hành động nhanh chóng, hiệu quả của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã giúp nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.

Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lâm Đồng #Cảnh sát giao thông #nạn nhân #rắn cắn #bệnh viện Lâm Đồng
